Münchener Hypothekenbank mit stabiler Halbjahresbilanz - steigende Nachfrage im Wohnsegment
München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank hat das erste Halbjahr mit einer
stabilen Entwicklung abgeschlossen. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen
Umfelds konnte die Bank ihre Ertragskraft auf einem sehr hohen Niveau halten und
ihre Kapitalbasis weiter stärken. Der Zinsüberschuss erreichte 260,4 Mio. Euro
und lag damit nur geringfügig unter dem Spitzenwert des Vorjahres (30.06.2024:
265,0 Mio. Euro). Somit platziert sich die Bank weiterhin resilient im
Marktumfeld.
Zins- und Provisionsüberschuss entwickelte sich nachhaltig - harte
Kernkapitalquote stieg
Die Provisionsaufwendungen im ersten Halbjahr beliefen sich auf 29,1 Mio. Euro
(30.06.2024: 32,4 Mio. Euro). Zusammen mit dem soliden Zinsergebnis führte dies
zu einem Zins- und Provisionsüberschuss von 231,3 Mio. Euro, der fast exakt das
Vorjahresniveau erreichte (30.06.2024: 232,6 Mio. Euro). Insbesondere durch
regulatorisch bedingte Projektkosten erhöhte sich der Verwaltungsaufwand auf
86,7 Mio. Euro (30.06.2024: 77,1 Mio. Euro). Die Gesamtrisikovorsorge im
Kreditgeschäft lag mit 50,6 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (30.06.2024: 51,3 Mio.
Euro).
Die Münchener Hypothekenbank erzielte zum Halbjahr ein Betriebsergebnis nach
Risikovorsorge von 92,0 Mio. Euro (30.06.2024: 104,6 Mio. Euro). Nach Abzug der
Steueraufwendungen in Höhe von 35,4 Mio. Euro belief sich der zeitanteilige
Jahresüberschuss auf 56,6 Mio. Euro (30.06.2024: 60,9 Mio. Euro).
Die harte Kernkapitalquote stieg auf 18,9 Prozent (31.12.2024: 16,7 Prozent),
die Gesamtkapitalquote auf 21,2 Prozent (31.12.2024: 18,7 Prozent). Der Anstieg
bei den Kapitalquoten ist insbesondere auf die Umstellung auf CRR III
zurückzuführen.
Neugeschäft profitiert von der Erholung im Wohnsegment
Das Darlehensvolumen im Neugeschäft entwickelte sich stabil und lag mit 1,5 Mrd.
Euro auf Vorjahresniveau (30.06.2024: 1,5 Mrd. Euro). Während sich in der
gewerblichen Immobilienfinanzierung noch keine nachhaltige Dynamik entfalten
konnte, gewann die private Wohnimmobilienfinanzierung wieder an Bewegung.
Erfolgreiche Refinanzierung
Am Kapitalmarkt genießt die Bank sehr großes Vertrauen. Insgesamt wurden im
ersten Halbjahr des Jahres rund 1 Mrd. Euro an Hypothekenpfandbriefen platziert.
Darunter fand ein Benchmarkpfandbrief über 500 Mio. Euro eine sehr starke
Nachfrage bei den Investoren. Der Schwerpunkt bei Fremdwährungsanleihen lag
weiterhin auf Emissionen in Schweizer Franken.
Digitaler Fortschritt: Erfolgreiche Einführung von MHB RAPID
Mit dem Start von MHB RAPID hat die Bank im Frühjahr 2025 einen wichtigen
Schritt in der Digitalisierung ihrer Kreditprozesse vollzogen. Dabei bietet das
Tool die erste vollautomatische Bonitätsprüfung und damit einen
Hochgeschwindigkeitsprozess in der Kreditvergabe für Privatkunden.
Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank:
"Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass wir Stabilität und Fortschritt
erfolgreich miteinander verbinden. Mit MHB RAPID treiben wir zudem die
Digitalisierung unserer Prozesse voran und erhöhen den Mehrwert für unsere
Kunden - ein entscheidender Schritt für unsere Zukunftsfähigkeit."
Ausblick
Bei einem fortlaufenden Ausbau der Zusammenarbeit im Verbund- und Maklergeschäft
und einer weiter steigenden Nachfrage nach privaten Wohnimmobilien ist die Bank
zuversichtlich, ihre Ziele hinsichtlich der Erträge und des Neugeschäfts im
weiteren Jahresverlauf zu erreichen und ihren erfolgreichen Kurs auch im zweiten
Halbjahr fortzusetzen.
Die Münchener Hypothekenbank veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht
2025 unter http://www.mhb.de .
Pressekontakt:
Dr. Benno-Eide Siebs
Pressesprecher
Abteilungsdirektor Kommunikation und Marketing
Stab
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. 089 5387-2020
mailto:Benno-Eide.Siebs@mhb.de
Konstantin Louisoder
Stellvertretender Pressesprecher
Kommunikation und Marketing
Stab
Münchener Hypothekenbank eG
Karl-Scharnagl-Ring 10 | 80539 München
Tel. + 49 89 5387-2022
mailto:Konstantin.Louisoder@mhb.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/65861/6101306
OTS: Münchener Hypothekenbank eG
