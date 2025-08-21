    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    Münchener Hypothekenbank mit stabiler Halbjahresbilanz - steigende Nachfrage im Wohnsegment

    München (ots) - Die Münchener Hypothekenbank hat das erste Halbjahr mit einer
    stabilen Entwicklung abgeschlossen. Trotz des schwierigen wirtschaftlichen
    Umfelds konnte die Bank ihre Ertragskraft auf einem sehr hohen Niveau halten und
    ihre Kapitalbasis weiter stärken. Der Zinsüberschuss erreichte 260,4 Mio. Euro
    und lag damit nur geringfügig unter dem Spitzenwert des Vorjahres (30.06.2024:
    265,0 Mio. Euro). Somit platziert sich die Bank weiterhin resilient im
    Marktumfeld.

    Zins- und Provisionsüberschuss entwickelte sich nachhaltig - harte
    Kernkapitalquote stieg

    Die Provisionsaufwendungen im ersten Halbjahr beliefen sich auf 29,1 Mio. Euro
    (30.06.2024: 32,4 Mio. Euro). Zusammen mit dem soliden Zinsergebnis führte dies
    zu einem Zins- und Provisionsüberschuss von 231,3 Mio. Euro, der fast exakt das
    Vorjahresniveau erreichte (30.06.2024: 232,6 Mio. Euro). Insbesondere durch
    regulatorisch bedingte Projektkosten erhöhte sich der Verwaltungsaufwand auf
    86,7 Mio. Euro (30.06.2024: 77,1 Mio. Euro). Die Gesamtrisikovorsorge im
    Kreditgeschäft lag mit 50,6 Mio. Euro auf Vorjahresniveau (30.06.2024: 51,3 Mio.
    Euro).

    Die Münchener Hypothekenbank erzielte zum Halbjahr ein Betriebsergebnis nach
    Risikovorsorge von 92,0 Mio. Euro (30.06.2024: 104,6 Mio. Euro). Nach Abzug der
    Steueraufwendungen in Höhe von 35,4 Mio. Euro belief sich der zeitanteilige
    Jahresüberschuss auf 56,6 Mio. Euro (30.06.2024: 60,9 Mio. Euro).

    Die harte Kernkapitalquote stieg auf 18,9 Prozent (31.12.2024: 16,7 Prozent),
    die Gesamtkapitalquote auf 21,2 Prozent (31.12.2024: 18,7 Prozent). Der Anstieg
    bei den Kapitalquoten ist insbesondere auf die Umstellung auf CRR III
    zurückzuführen.

    Neugeschäft profitiert von der Erholung im Wohnsegment

    Das Darlehensvolumen im Neugeschäft entwickelte sich stabil und lag mit 1,5 Mrd.
    Euro auf Vorjahresniveau (30.06.2024: 1,5 Mrd. Euro). Während sich in der
    gewerblichen Immobilienfinanzierung noch keine nachhaltige Dynamik entfalten
    konnte, gewann die private Wohnimmobilienfinanzierung wieder an Bewegung.

    Erfolgreiche Refinanzierung

    Am Kapitalmarkt genießt die Bank sehr großes Vertrauen. Insgesamt wurden im
    ersten Halbjahr des Jahres rund 1 Mrd. Euro an Hypothekenpfandbriefen platziert.
    Darunter fand ein Benchmarkpfandbrief über 500 Mio. Euro eine sehr starke
    Nachfrage bei den Investoren. Der Schwerpunkt bei Fremdwährungsanleihen lag
    weiterhin auf Emissionen in Schweizer Franken.

    Digitaler Fortschritt: Erfolgreiche Einführung von MHB RAPID

    Mit dem Start von MHB RAPID hat die Bank im Frühjahr 2025 einen wichtigen
    Schritt in der Digitalisierung ihrer Kreditprozesse vollzogen. Dabei bietet das
    Tool die erste vollautomatische Bonitätsprüfung und damit einen
    Hochgeschwindigkeitsprozess in der Kreditvergabe für Privatkunden.

    Dr. Holger Horn, Vorsitzender des Vorstands der Münchener Hypothekenbank:
    "Unsere Ergebnisse unterstreichen, dass wir Stabilität und Fortschritt
    erfolgreich miteinander verbinden. Mit MHB RAPID treiben wir zudem die
    Digitalisierung unserer Prozesse voran und erhöhen den Mehrwert für unsere
    Kunden - ein entscheidender Schritt für unsere Zukunftsfähigkeit."

    Ausblick

    Bei einem fortlaufenden Ausbau der Zusammenarbeit im Verbund- und Maklergeschäft
    und einer weiter steigenden Nachfrage nach privaten Wohnimmobilien ist die Bank
    zuversichtlich, ihre Ziele hinsichtlich der Erträge und des Neugeschäfts im
    weiteren Jahresverlauf zu erreichen und ihren erfolgreichen Kurs auch im zweiten
    Halbjahr fortzusetzen.

    Die Münchener Hypothekenbank veröffentlicht heute ihren Halbjahresfinanzbericht
    2025 unter http://www.mhb.de .

    Verfasst von news aktuell
