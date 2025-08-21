H.I.G. Capital kündigt strategische Investition in Avanta Salud an

London (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital, ein weltweit führendes Unternehmen für

alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden

US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften

eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an

Avanta Salud Integral ("Avanta" oder das "Unternehmen") getroffen hat. Der

Gründer von Avanta, Josep Pla, wird zusammen mit dem derzeitigen

Minderheitsinvestor MCH Private Equity gemeinsam mit H.I.G. in eine

Minderheitsbeteiligung investieren und damit sein Engagement für das zukünftige

Wachstum des Unternehmens unterstreichen.



Avanta, dessen Hauptsitz sich in Valencia, Spanien, befindet, ist ein führender

Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz

("Occupational Health and Safety", OHS). Das Unternehmen bietet mehr als 100.000

Kunden sowohl streng regulierte Pflichtleistungen als auch freiwillige

Dienstleistungen an und versorgt über ein Netzwerk von mehr als 250

medizinischen Zentren und mobilen Einheiten über eine Million Beschäftigte.







Kontinuität der Kundenbeziehungen und der strategischen Umsetzung gewährleisten.

H.I.G. wird sein Netzwerk und seine umfassende Expertise in den Bereichen

Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen nutzen, um das langfristige

Wachstum und die Expansion von Avanta zu unterstützen.



Josep Pla, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Avanta Salud, erklärte: "Wir

sind sehr stolz auf das, was wir bei Avanta aufgebaut haben: eine Familie von

fast 2.500 hervorragenden Fachkräften, denen Tausende von Unternehmen die

Sicherheit, Gesundheit und Unterstützung ihrer Mitarbeiter anvertrauen. Unser

Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen höchster Qualität hat uns

dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mit Blick auf die Zukunft ist H.I.G. dank

seiner umfassenden Expertise im Gesundheitswesen und im Bereich

Unternehmensdienstleistungen sowie seiner europaweiten Präsenz der ideale

Partner für die nächste Phase unseres Unternehmens. Zusammen werden wir unser

gemeinsames Ziel verfolgen, die führende Plattform für Gesundheit am

Arbeitsplatz in Europa zu werden."



Rohin Jain, Geschäftsleiter bei H.I.G. Mittelstand Europa, ergänzte: "Josep und

sein Team haben mit Avanta eine erstklassige Plattform aufgebaut, die Größe,

Qualität und außergewöhnliche Integrationsfähigkeiten in einem äußerst

widerstandsfähigen und regulierten Sektor vereint. Das Unternehmen erbringt

wichtige Dienstleistungen für Arbeitgeber und verbessert gleichzeitig die





