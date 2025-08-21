H.I.G. Capital kündigt strategische Investition in Avanta Salud an
London (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital, ein weltweit führendes Unternehmen für
alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden
US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften
eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an
Avanta Salud Integral ("Avanta" oder das "Unternehmen") getroffen hat. Der
Gründer von Avanta, Josep Pla, wird zusammen mit dem derzeitigen
Minderheitsinvestor MCH Private Equity gemeinsam mit H.I.G. in eine
Minderheitsbeteiligung investieren und damit sein Engagement für das zukünftige
Wachstum des Unternehmens unterstreichen.
Avanta, dessen Hauptsitz sich in Valencia, Spanien, befindet, ist ein führender
Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
("Occupational Health and Safety", OHS). Das Unternehmen bietet mehr als 100.000
Kunden sowohl streng regulierte Pflichtleistungen als auch freiwillige
Dienstleistungen an und versorgt über ein Netzwerk von mehr als 250
medizinischen Zentren und mobilen Einheiten über eine Million Beschäftigte.
alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden
US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften
eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an
Avanta Salud Integral ("Avanta" oder das "Unternehmen") getroffen hat. Der
Gründer von Avanta, Josep Pla, wird zusammen mit dem derzeitigen
Minderheitsinvestor MCH Private Equity gemeinsam mit H.I.G. in eine
Minderheitsbeteiligung investieren und damit sein Engagement für das zukünftige
Wachstum des Unternehmens unterstreichen.
Avanta, dessen Hauptsitz sich in Valencia, Spanien, befindet, ist ein führender
Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
("Occupational Health and Safety", OHS). Das Unternehmen bietet mehr als 100.000
Kunden sowohl streng regulierte Pflichtleistungen als auch freiwillige
Dienstleistungen an und versorgt über ein Netzwerk von mehr als 250
medizinischen Zentren und mobilen Einheiten über eine Million Beschäftigte.
Das Führungsteam von Avanta wird das Unternehmen weiterhin leiten und dabei die
Kontinuität der Kundenbeziehungen und der strategischen Umsetzung gewährleisten.
H.I.G. wird sein Netzwerk und seine umfassende Expertise in den Bereichen
Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen nutzen, um das langfristige
Wachstum und die Expansion von Avanta zu unterstützen.
Josep Pla, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Avanta Salud, erklärte: "Wir
sind sehr stolz auf das, was wir bei Avanta aufgebaut haben: eine Familie von
fast 2.500 hervorragenden Fachkräften, denen Tausende von Unternehmen die
Sicherheit, Gesundheit und Unterstützung ihrer Mitarbeiter anvertrauen. Unser
Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen höchster Qualität hat uns
dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mit Blick auf die Zukunft ist H.I.G. dank
seiner umfassenden Expertise im Gesundheitswesen und im Bereich
Unternehmensdienstleistungen sowie seiner europaweiten Präsenz der ideale
Partner für die nächste Phase unseres Unternehmens. Zusammen werden wir unser
gemeinsames Ziel verfolgen, die führende Plattform für Gesundheit am
Arbeitsplatz in Europa zu werden."
Rohin Jain, Geschäftsleiter bei H.I.G. Mittelstand Europa, ergänzte: "Josep und
sein Team haben mit Avanta eine erstklassige Plattform aufgebaut, die Größe,
Qualität und außergewöhnliche Integrationsfähigkeiten in einem äußerst
widerstandsfähigen und regulierten Sektor vereint. Das Unternehmen erbringt
wichtige Dienstleistungen für Arbeitgeber und verbessert gleichzeitig die
Kontinuität der Kundenbeziehungen und der strategischen Umsetzung gewährleisten.
H.I.G. wird sein Netzwerk und seine umfassende Expertise in den Bereichen
Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen nutzen, um das langfristige
Wachstum und die Expansion von Avanta zu unterstützen.
Josep Pla, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Avanta Salud, erklärte: "Wir
sind sehr stolz auf das, was wir bei Avanta aufgebaut haben: eine Familie von
fast 2.500 hervorragenden Fachkräften, denen Tausende von Unternehmen die
Sicherheit, Gesundheit und Unterstützung ihrer Mitarbeiter anvertrauen. Unser
Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen höchster Qualität hat uns
dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mit Blick auf die Zukunft ist H.I.G. dank
seiner umfassenden Expertise im Gesundheitswesen und im Bereich
Unternehmensdienstleistungen sowie seiner europaweiten Präsenz der ideale
Partner für die nächste Phase unseres Unternehmens. Zusammen werden wir unser
gemeinsames Ziel verfolgen, die führende Plattform für Gesundheit am
Arbeitsplatz in Europa zu werden."
Rohin Jain, Geschäftsleiter bei H.I.G. Mittelstand Europa, ergänzte: "Josep und
sein Team haben mit Avanta eine erstklassige Plattform aufgebaut, die Größe,
Qualität und außergewöhnliche Integrationsfähigkeiten in einem äußerst
widerstandsfähigen und regulierten Sektor vereint. Das Unternehmen erbringt
wichtige Dienstleistungen für Arbeitgeber und verbessert gleichzeitig die
Autor folgen