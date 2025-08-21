    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht
    H.I.G. Capital kündigt strategische Investition in Avanta Salud an

    London (ots/PRNewswire) - H.I.G. Capital, ein weltweit führendes Unternehmen für
    alternative Investitionen mit einem verwalteten Kapital von 70 Milliarden
    US-Dollar, freut sich bekannt zu geben, dass eine seiner Tochtergesellschaften
    eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an
    Avanta Salud Integral ("Avanta" oder das "Unternehmen") getroffen hat. Der
    Gründer von Avanta, Josep Pla, wird zusammen mit dem derzeitigen
    Minderheitsinvestor MCH Private Equity gemeinsam mit H.I.G. in eine
    Minderheitsbeteiligung investieren und damit sein Engagement für das zukünftige
    Wachstum des Unternehmens unterstreichen.

    Avanta, dessen Hauptsitz sich in Valencia, Spanien, befindet, ist ein führender
    Anbieter von Dienstleistungen im Bereich Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
    ("Occupational Health and Safety", OHS). Das Unternehmen bietet mehr als 100.000
    Kunden sowohl streng regulierte Pflichtleistungen als auch freiwillige
    Dienstleistungen an und versorgt über ein Netzwerk von mehr als 250
    medizinischen Zentren und mobilen Einheiten über eine Million Beschäftigte.

    Das Führungsteam von Avanta wird das Unternehmen weiterhin leiten und dabei die
    Kontinuität der Kundenbeziehungen und der strategischen Umsetzung gewährleisten.
    H.I.G. wird sein Netzwerk und seine umfassende Expertise in den Bereichen
    Gesundheitswesen und Unternehmensdienstleistungen nutzen, um das langfristige
    Wachstum und die Expansion von Avanta zu unterstützen.

    Josep Pla, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Avanta Salud, erklärte: "Wir
    sind sehr stolz auf das, was wir bei Avanta aufgebaut haben: eine Familie von
    fast 2.500 hervorragenden Fachkräften, denen Tausende von Unternehmen die
    Sicherheit, Gesundheit und Unterstützung ihrer Mitarbeiter anvertrauen. Unser
    Engagement für die Erbringung von Dienstleistungen höchster Qualität hat uns
    dorthin gebracht, wo wir heute stehen. Mit Blick auf die Zukunft ist H.I.G. dank
    seiner umfassenden Expertise im Gesundheitswesen und im Bereich
    Unternehmensdienstleistungen sowie seiner europaweiten Präsenz der ideale
    Partner für die nächste Phase unseres Unternehmens. Zusammen werden wir unser
    gemeinsames Ziel verfolgen, die führende Plattform für Gesundheit am
    Arbeitsplatz in Europa zu werden."

    Rohin Jain, Geschäftsleiter bei H.I.G. Mittelstand Europa, ergänzte: "Josep und
    sein Team haben mit Avanta eine erstklassige Plattform aufgebaut, die Größe,
    Qualität und außergewöhnliche Integrationsfähigkeiten in einem äußerst
    widerstandsfähigen und regulierten Sektor vereint. Das Unternehmen erbringt
    wichtige Dienstleistungen für Arbeitgeber und verbessert gleichzeitig die
