ETH, SOL und DOGE überstrahlen Bitcoin vor Powells Jackson-Hole-Rede!

Aktuell notiert Bitcoin bei 113.484 US-Dollar und liegt damit 0,34 Prozent tiefer. Ethereum notiert 1 Prozent im Plus bei 4.271 US-Dollar. BNB steigt 2,24 Prozent, Solana um 1,5 Prozent und Dogecoin rückt sogar um 4 Prozent vor. XRP gibt dagegen 0,45 Prozent nach. Auf Wochensicht sind jedoch alle dieser Coins stark im Minus, teilweise sogar zweistellig (Stand: 12:30 Uhr MESZ).

Powells Rede in Jackson Hole gilt als richtungsweisend für die nächsten Schritte der US-Notenbank (Fed). Das alljährliche Symposium ist seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Treffpunkte für Zentralbanker, Ökonomen und politische Entscheidungsträger weltweit.

"Die Fed steht vor einer schwierigen Gratwanderung – zu frühe Zinssenkungen könnten die Inflation wieder anheizen, zu spätes Handeln gefährdet das Wachstum", sagte Nick Ruck, Direktor bei LVRG Research.

Die Arbeitslosenquote ist im Juli auf 4,2 Prozent gestiegen, die Zahl der neu geschaffenen Stellen lag mit 73.000 deutlich unter den Erwartungen. Diese Entwicklung nährt die Sorge, dass die US-Wirtschaft in eine Phase der Stagflation eintreten könnte – ein Szenario, das durch die von US-Präsident Donald Trump eingeführten neuen Importzölle zusätzlich verschärft wird.

Vor diesem Hintergrund wächst der Druck auf die Federal Reserve, eine geldpolitische Kehrtwende einzuleiten. Laut Daten des CME FedWatch Tools gehen Marktteilnehmer mittlerweile mit einer Wahrscheinlichkeit von 85 Prozent von einer Zinssenkung im September aus. Auch Prognosen von Wettplattformen wie Polymarket sehen die Chancen bei rund 70 Prozent. Dennoch wird erwartet, dass Powell – selbst bei einem Signal für eine Zinssenkung – betonen dürfte, dass die Geldpolitik weiterhin restriktiv bleibt, um das Inflationsziel von zwei Prozent nicht aus den Augen zu verlieren.

Für die Märkte hat diese Rede eine enorme Bedeutung: Powell nutzt Jackson Hole traditionell, um den Kurs für die letzten drei geldpolitischen Sitzungen des Jahres zu skizzieren. Ein dovisher Tonfall könnte eine Erleichterungsrallye anstoßen, nicht nur bei Aktien, sondern auch am Krypto-Markt, der in den vergangenen Wochen stark unter Druck geraten ist.

Gleichzeitig mahnen Analysten jedoch zur Vorsicht: Sollte Powell ein zu hartes Vorgehen signalisieren und Zinssenkungen hinauszögern, könnte dies besonders Bitcoin zusetzen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion



