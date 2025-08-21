    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAirbus AktievorwärtsNachrichten zu Airbus

    Kreise

    Boeing steht vor Großauftrag aus China über 500 Jets

    Für Sie zusammengefasst
    • Boeing kurz vor Großauftrag über 500 Jets aus China.
    • Verhandlungen sollen Zollstreit zwischen USA und China mildern.
    • Airbus ebenfalls mit China über 500 Maschinen einig.
    Kreise - Boeing steht vor Großauftrag aus China über 500 Jets
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ARLINGTON/PEKING (dpa-AFX) - Der kriselnde Flugzeughersteller Boeing nähert sich laut Insidern einem Großauftrag aus China über bis zu 500 Jets. Beide Seiten arbeiteten noch an den Bedingungen für den komplexen Deal, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstag und berief sich auf mit der Sache vertraute Personen. Boeing-Aktien legten vorbörslich um rund drei Prozent zu.

    Damit würde für Boeing eine lange Durststrecke im Geschäft mit China enden, die seit dem Besuch von US-Präsident Donald Trump im Jahr 2017 anhält. Dem europäischen Flugzeugbauer Airbus winkt den Insidern zufolge eine ähnlich große Bestellung.

    Die Verhandlungen mit Boeing seien Teil der Bemühungen, den von Trump angezettelten jüngsten Zollstreit zwischen den USA und China zu mildern, hieß es weiter. Ob sich beide Seiten einigen, sei jedoch offen.

    Vertreter Chinas haben den Angaben zufolge bereits heimische Fluggesellschaften nach ihrem Bedarf an Boeings-Jets befragt. Mit dem weltgrößten Flugzeugbauer Airbus seien sich die Chinesen schon einig: Sie wollten von dem Dax-Konzern ebenfalls bis zu 500 Maschinen kaufen. Der Auftrag sei schon vereinbart, aber noch nicht bekannt gegeben worden./stw/jha/

     

    Die Airbus Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,24 % und einem Kurs von 195,9 auf Tradegate (21. August 2025, 13:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Airbus Aktie um -0,59 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,49 %.

    Die Marktkapitalisierung von Airbus bezifferte sich zuletzt auf 142,80 Mrd..

    Airbus zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 3,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,2000 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 206,57EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 175,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 225,00EUR was eine Bandbreite von -2,91 %/+24,83 % bedeutet.




