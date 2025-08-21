    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Warum seine Weiterleitungsmethode die ideale Lösung für ein digitales Nebeneinkommen ist (FOTO)

    Hamburg (ots) - Ob Alleinerziehende, Angestellte oder Rentner - viele Menschen
    wünschen sich finanzielle Entlastung, ohne einen Zweitjob stemmen oder auf
    Lebensqualität verzichten zu müssen. Social-Media-Experte Danil Lenivov hat mit
    seiner Weiterleitungsmethode ein System geschaffen, das genau das möglich macht.
    Weshalb seine Methode besser als andere Ansätze ist und warum so viele
    Teilnehmer bereits nach wenigen Wochen von vierstelligen Einnahmen berichten
    können, erfahren Sie hier.

    Wer heute nach Möglichkeiten sucht, sich ein digitales Nebeneinkommen
    aufzubauen, stößt schnell auf eine kaum überschaubare Auswahl an Konzepten und
    Angeboten. Ob Dropshipping, Amazon FBA, Affiliate-Marketing oder digitale
    Coachings - die Versprechen sind groß, doch die Realität sieht oft anders aus.
    Viele dieser Systeme scheitern daran, dass sie zu komplex, zu zeitintensiv oder
    für Einsteiger schlichtweg zu teuer sind. Hinzu kommt, dass sie häufig auf
    theoretischen Inhalten basieren, ohne konkrete Unterstützung in der Umsetzung zu
    bieten. "Viele Menschen geben sich selbst die Schuld, wenn etwas nicht
    funktioniert - dabei liegt das Problem oft im System, nicht beim Nutzer", sagt
    Danil Lenivov, Entwickler der Weiterleitungsmethode und Geschäftsführer von
    Lenvo Consulting LLC mit Sitz in Dubai. "Ich sehe es als meine Verantwortung,
    ihnen ein Werkzeug an die Hand zu geben, das endlich greift."

    "Dabei messe ich den Erfolg meines Systems nicht an Versprechungen, sondern an
    den Ergebnissen meiner Teilnehmer", so der Experte. "Und die entstehen nicht
    durch Theorie - sondern durch eine Methode, die wirklich nutzbar ist." Danil
    Lenivov kennt die Herausforderungen seiner Zielgruppe aus unzähligen Gesprächen
    - und weiß: Erfolgreiche digitale Geschäftsmodelle dürfen nicht kompliziert
    sein. Mit über sieben Jahren Erfahrung im Bereich Social Media und digitaler
    Reichweitenstrategien hat er eine Methode entwickelt, die genau das möglich
    macht: einfache Abläufe, klare Strukturen und persönliche Begleitung. Sein
    Erfolgsrezept: die Weiterleitungsmethode, die es Menschen erlaubt, mit
    vorgefertigten Inhalten auf Plattformen wie TikTok, Instagram oder Facebook
    digitale Reichweite zu erzeugen - anonym, flexibel und ohne finanzielles Risiko.
    Begleitet wird das Ganze durch die Lead Generation System Masterclass - ein
    Mentoring-Programm mit persönlicher Eins-zu-eins-Betreuung, fundierten
    Schulungseinheiten und täglichem WhatsApp-Support.

    Einfach starten, digital verdienen: So funktioniert die Weiterleitungsmethode
    von Danil Lenivov

    Danil Lenivov hat die Weiterleitungsmethode nicht für Profis mit Startkapital
