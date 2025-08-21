    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    Bezahlen als Türöffner

    65 Aufrufe 65 0 Kommentare 0 Kommentare

    Fahrgäste wünschen sich faire und schnelle Lösungen / girocard-Studie zu Herausforderungen und Chancen des ÖPNV (FOTO)

    Frankfurt/Main (ots) - 75 Prozent der Befragten nutzen regelmäßig den Nahverkehr
    * Gegen die Fahrt mit dem ÖPNV sprechen geringe Taktung, hohe Preise und
    mangelnde Pünktlichkeit * Beim Ticketkauf stehen Schnelligkeit, Sicherheit und
    Best-Preis im Fokus * girocard bietet Potenziale für Innovationen bei Bezahlung
    im Nahverkehr

    Auf dem Weg zur Arbeit, in die Stadt oder zu Freunden: Bus, Bahn und Tram
    bewegen täglich Millionen von Menschen. Das zeigt auch eine aktuelle Befragung
    von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH:* Drei Viertel (75 Prozent)
    der Befragten nutzen den Nahverkehr regelmäßig - ein wichtiges Zeichen für die
    Verkehrswende. Doch es gibt noch Luft nach oben: Was die Fahrgäste umtreibt,
    welche innovative Ticketing-Lösung ihr Interesse weckt und welche Rolle die
    girocard dabei spielt, verdeutlicht die Befragung.

    Höhere Taktung, niedrigere Preise, schnelles Ticketing - was sich Befragte
    wünschen

    Einsteigen, zurücklehnen, ankommen: Mehr als jede und jeder Vierte fährt täglich
    mit dem ÖPNV, in der jüngsten Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar
    37 Prozent. Busse werden am meisten genutzt (82 Prozent), dicht gefolgt von
    Regionalbahnen (75 Prozent) und S-Bahnen (66 Prozent). Während fast ein Drittel
    (29 Prozent) sich vorstellen kann, künftig häufiger auf Bus und Bahn
    umzusteigen, halten es 39 Prozent für unwahrscheinlich. Als Gründe dafür geben
    sie vor allem die zu geringe Taktung (57 Prozent), zu hohe Preise (52 Prozent)
    und mangelnde Pünktlichkeit (50 Prozent) an. Ein Hemmnis ist auch der
    Ticketerwerb: Ganze sechs von zehn Befragten gaben an, schon einmal
    Schwierigkeiten beim Kauf des Fahrscheins gehabt zu haben. Die meisten Probleme
    machten defekte Automaten (52 Prozent), die Auswahl der richtigen Tickets (40
    Prozent) und die fehlende Akzeptanz des gewünschten Zahlungsmittels (34
    Prozent). Neben Bargeld setzt die Mehrheit der Befragten (54 Prozent) auch auf
    die girocard, um ihr Ticket zu bezahlen.

    Alles mit einer Karte: Check-in/Check-out birgt großes Potenzial für Innovation

    Die Zahlen der Befragung sind eindeutig: Der Ticketkauf soll vor allem einfach
    (87 Prozent), schnell (84 Prozent) und mit der günstigsten Ticketvariante (83
    Prozent) gelingen. Zahlreiche Verkehrsverbünde haben die Bedürfnisse ihrer
    Kundinnen und Kunden erkannt und arbeiten an der Einführung modernerer
    Bezahlsysteme. So genannte Check-in/Check-out-Modelle machen das Ticketing
    einfacher denn je: Fahrgäste steigen in Bus oder Bahn ein und halten ihre Karte
    Seite 1 von 2 




    Autor
    news aktuell
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von news aktuell
    Bezahlen als Türöffner Fahrgäste wünschen sich faire und schnelle Lösungen / girocard-Studie zu Herausforderungen und Chancen des ÖPNV (FOTO) 75 Prozent der Befragten nutzen regelmäßig den Nahverkehr * Gegen die Fahrt mit dem ÖPNV sprechen geringe Taktung, hohe Preise und mangelnde Pünktlichkeit * Beim Ticketkauf stehen Schnelligkeit, Sicherheit und Best-Preis im Fokus * girocard bietet …