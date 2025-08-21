Bezahlen als Türöffner
Fahrgäste wünschen sich faire und schnelle Lösungen / girocard-Studie zu Herausforderungen und Chancen des ÖPNV (FOTO)
Frankfurt/Main (ots) - 75 Prozent der Befragten nutzen regelmäßig den Nahverkehr
* Gegen die Fahrt mit dem ÖPNV sprechen geringe Taktung, hohe Preise und
mangelnde Pünktlichkeit * Beim Ticketkauf stehen Schnelligkeit, Sicherheit und
Best-Preis im Fokus * girocard bietet Potenziale für Innovationen bei Bezahlung
im Nahverkehr
Auf dem Weg zur Arbeit, in die Stadt oder zu Freunden: Bus, Bahn und Tram
bewegen täglich Millionen von Menschen. Das zeigt auch eine aktuelle Befragung
von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH:* Drei Viertel (75 Prozent)
der Befragten nutzen den Nahverkehr regelmäßig - ein wichtiges Zeichen für die
Verkehrswende. Doch es gibt noch Luft nach oben: Was die Fahrgäste umtreibt,
welche innovative Ticketing-Lösung ihr Interesse weckt und welche Rolle die
girocard dabei spielt, verdeutlicht die Befragung.
Höhere Taktung, niedrigere Preise, schnelles Ticketing - was sich Befragte
wünschen
Einsteigen, zurücklehnen, ankommen: Mehr als jede und jeder Vierte fährt täglich
mit dem ÖPNV, in der jüngsten Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar
37 Prozent. Busse werden am meisten genutzt (82 Prozent), dicht gefolgt von
Regionalbahnen (75 Prozent) und S-Bahnen (66 Prozent). Während fast ein Drittel
(29 Prozent) sich vorstellen kann, künftig häufiger auf Bus und Bahn
umzusteigen, halten es 39 Prozent für unwahrscheinlich. Als Gründe dafür geben
sie vor allem die zu geringe Taktung (57 Prozent), zu hohe Preise (52 Prozent)
und mangelnde Pünktlichkeit (50 Prozent) an. Ein Hemmnis ist auch der
Ticketerwerb: Ganze sechs von zehn Befragten gaben an, schon einmal
Schwierigkeiten beim Kauf des Fahrscheins gehabt zu haben. Die meisten Probleme
machten defekte Automaten (52 Prozent), die Auswahl der richtigen Tickets (40
Prozent) und die fehlende Akzeptanz des gewünschten Zahlungsmittels (34
Prozent). Neben Bargeld setzt die Mehrheit der Befragten (54 Prozent) auch auf
die girocard, um ihr Ticket zu bezahlen.
Alles mit einer Karte: Check-in/Check-out birgt großes Potenzial für Innovation
Die Zahlen der Befragung sind eindeutig: Der Ticketkauf soll vor allem einfach
(87 Prozent), schnell (84 Prozent) und mit der günstigsten Ticketvariante (83
Prozent) gelingen. Zahlreiche Verkehrsverbünde haben die Bedürfnisse ihrer
Kundinnen und Kunden erkannt und arbeiten an der Einführung modernerer
Bezahlsysteme. So genannte Check-in/Check-out-Modelle machen das Ticketing
einfacher denn je: Fahrgäste steigen in Bus oder Bahn ein und halten ihre Karte
