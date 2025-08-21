Fahrgäste wünschen sich faire und schnelle Lösungen / girocard-Studie zu Herausforderungen und Chancen des ÖPNV (FOTO)

Frankfurt/Main (ots) - 75 Prozent der Befragten nutzen regelmäßig den Nahverkehr

* Gegen die Fahrt mit dem ÖPNV sprechen geringe Taktung, hohe Preise und

mangelnde Pünktlichkeit * Beim Ticketkauf stehen Schnelligkeit, Sicherheit und

Best-Preis im Fokus * girocard bietet Potenziale für Innovationen bei Bezahlung

im Nahverkehr



Auf dem Weg zur Arbeit, in die Stadt oder zu Freunden: Bus, Bahn und Tram

bewegen täglich Millionen von Menschen. Das zeigt auch eine aktuelle Befragung

von infas quo im Auftrag der EURO Kartensysteme GmbH:* Drei Viertel (75 Prozent)

der Befragten nutzen den Nahverkehr regelmäßig - ein wichtiges Zeichen für die

Verkehrswende. Doch es gibt noch Luft nach oben: Was die Fahrgäste umtreibt,

welche innovative Ticketing-Lösung ihr Interesse weckt und welche Rolle die

girocard dabei spielt, verdeutlicht die Befragung.







wünschen



Einsteigen, zurücklehnen, ankommen: Mehr als jede und jeder Vierte fährt täglich

mit dem ÖPNV, in der jüngsten Zielgruppe der 18- bis 29-Jährigen sind es sogar

37 Prozent. Busse werden am meisten genutzt (82 Prozent), dicht gefolgt von

Regionalbahnen (75 Prozent) und S-Bahnen (66 Prozent). Während fast ein Drittel

(29 Prozent) sich vorstellen kann, künftig häufiger auf Bus und Bahn

umzusteigen, halten es 39 Prozent für unwahrscheinlich. Als Gründe dafür geben

sie vor allem die zu geringe Taktung (57 Prozent), zu hohe Preise (52 Prozent)

und mangelnde Pünktlichkeit (50 Prozent) an. Ein Hemmnis ist auch der

Ticketerwerb: Ganze sechs von zehn Befragten gaben an, schon einmal

Schwierigkeiten beim Kauf des Fahrscheins gehabt zu haben. Die meisten Probleme

machten defekte Automaten (52 Prozent), die Auswahl der richtigen Tickets (40

Prozent) und die fehlende Akzeptanz des gewünschten Zahlungsmittels (34

Prozent). Neben Bargeld setzt die Mehrheit der Befragten (54 Prozent) auch auf

die girocard, um ihr Ticket zu bezahlen.



Alles mit einer Karte: Check-in/Check-out birgt großes Potenzial für Innovation



Die Zahlen der Befragung sind eindeutig: Der Ticketkauf soll vor allem einfach

(87 Prozent), schnell (84 Prozent) und mit der günstigsten Ticketvariante (83

Prozent) gelingen. Zahlreiche Verkehrsverbünde haben die Bedürfnisse ihrer

Kundinnen und Kunden erkannt und arbeiten an der Einführung modernerer

Bezahlsysteme. So genannte Check-in/Check-out-Modelle machen das Ticketing

einfacher denn je: Fahrgäste steigen in Bus oder Bahn ein und halten ihre Karte Seite 1 von 2 Seite 2 ►





