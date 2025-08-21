Polaris Renewable Energy gibt Verlängerung des ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms bekannt

TORONTO, ONTARIO / ACCESS Newswire / 21. August 2025 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) („Polaris“ oder das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass die Toronto Stock Exchange („TSX“) seine Absichtserklärung hinsichtlich der Verlängerung seines ordnungsgemäßen Aktienrückkaufprogramms („NCIB“) angenommen hat.

Das Board of Directors des Unternehmens ist der Auffassung, dass ein NCIB eine angemessene und erstrebenswerte Verwendung seiner verfügbaren Barmittel darstellt, um den Shareholder Value zu erhöhen, und im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt.

Gemäß der Absichtserklärung kann Polaris während des zwölfmonatigen Zeitraums vom 25. August 2025 bis 24. August 2026 bis zu 2.029.745 seiner Stammaktien („Aktien“) erwerben, was etwa 10 % des Streubesitzes von 20.297.451 Aktien zum 13. August 2025 entspricht, wobei das Board of Directors den Rückkauf im Rahmen des NCIB auf zunächst bis zu 176.125 Aktien beschränkt hat. Zum 13. August 2025 befanden sich 21.007.433 Aktien im Umlauf. Im Rahmen des NCIB – ausgenommen davon sind Käufe, die gemäß Ausnahmeregelungen für Blockkäufe getätigt werden – darf das Unternehmen an einem beliebigen Handelstag bis zu 7.303 Aktien an der TSX erwerben, was rund 25 % von 29.213 Aktien, dem durchschnittlichen täglichen Handelsvolumen an der TSX in den jüngsten sechs Kalendermonaten vor der Annahme der Absichtserklärung des NCIB durch die TSX, entspricht. Sämtliche im Rahmen des NCIB erworbenen Aktien werden annulliert.

Im Rahmen des aktuellen NCIB beantragte und erhielt das Unternehmen die Genehmigung für den Erwerb von bis zu 2.045.613 Aktien im Zeitraum vom 23. August 2024 bis 22. August 2025. Zum 13. August 2025 hatte das Unternehmen insgesamt 85.400 Aktien zu einem gewichteten Durchschnittspreis von 12,02 $ pro Aktie zurückgekauft. Das Unternehmen erwarb sämtliche Aktien über die Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme, an denen die Aktien zeitweise gehandelt werden.

Obwohl das Unternehmen beabsichtigt, Aktien im Rahmen des NCIB zu erwerben, kann keine Gewährleistung gegeben werden, dass es zu solchen Käufen kommen wird. Etwaige Käufe im Rahmen des NCIB durch das Unternehmen erfolgen zu dem vorherrschenden Marktpreis zum Erwerbszeitpunkt und durch Transaktionen am offenen Markt über die Einrichtungen der TSX und alternative kanadische Handelssysteme, an denen die Aktien zeitweise gehandelt werden.