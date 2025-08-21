Börsen Update
Börsen Update Europa - 21.08. - MDAX schwach -1,13 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.
Der DAX steht bei 24.207,91 PKT und verliert bisher -0,32 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,82 %, Siemens Energy +0,77 %, Airbus +0,60 %
Flop-Werte: Beiersdorf -2,14 %, Heidelberg Materials -2,07 %, Symrise -1,94 %
Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 30.619,57 PKT und fällt um -1,13 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,06 %, United Internet +3,86 %, RENK Group +3,47 %
Flop-Werte: CTS Eventim -17,91 %, Jungheinrich -3,52 %, Redcare Pharmacy -2,36 %
Der TecDAX steht aktuell (13:59:58) bei 3.750,19 PKT und fällt um -0,19 %.
Top-Werte: HENSOLDT +4,06 %, United Internet +3,86 %, Nagarro +1,17 %
Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,90 %, Formycon -2,02 %, Evotec -1,59 %
Der E-Stoxx 50 steht bei 5.446,39 PKT und verliert bisher -0,54 %.
Top-Werte: Rheinmetall +2,82 %, Airbus +0,60 %, ENI +0,52 %
Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,82 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,36 %, Pernod Ricard -2,23 %
Der ATX steht aktuell (13:59:57) bei 4.780,64 PKT und fällt um -0,74 %.
Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,54 %, OMV +0,64 %, DO & CO +0,22 %
Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -5,74 %, Lenzing -1,99 %, Wienerberger -1,86 %
Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 12.200,41 PKT und fällt um -0,68 %.
Top-Werte: Novartis -0,29 %, Zurich Insurance Group -0,35 %, Logitech International -0,35 %
Flop-Werte: Alcon -3,07 %, Sika -1,86 %, Kuehne + Nagel International -1,86 %
Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.918,33 PKT und fällt um -0,71 %.
Top-Werte: Thales +1,16 %, STMicroelectronics +0,82 %, LEGRAND +0,81 %
Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,36 %, Pernod Ricard -2,23 %, Kering -2,07 %
Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.643,84 PKT und fällt um -0,67 %.
Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +0,30 %, Swedbank Shs(A) +0,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,02 %
Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,17 %, Essity Registered (B) -1,39 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,26 %
Der FTSE Athex 20 steht bei 5.160,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.
Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,32 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,93 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,87 %
Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,19 %, Piraeus Port Authority -1,13 %, Viohalco -1,07 %
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.