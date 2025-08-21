Börsen Update Europa - 21.08. - MDAX schwach -1,13 %

Der MDAX steht aktuell (13:59:47) bei 30.619,57 PKT und fällt um -1,13 %. Top-Werte: HENSOLDT +4,06 %, United Internet +3,86 %, RENK Group +3,47 % Flop-Werte: CTS Eventim -17,91 %, Jungheinrich -3,52 %, Redcare Pharmacy -2,36 %

Der DAX steht bei 24.207,91 PKT und verliert bisher -0,32 %. Top-Werte: Rheinmetall +2,82 %, Siemens Energy +0,77 %, Airbus +0,60 % Flop-Werte: Beiersdorf -2,14 %, Heidelberg Materials -2,07 %, Symrise -1,94 %

Der TecDAX steht aktuell (13:59:58) bei 3.750,19 PKT und fällt um -0,19 %.

Top-Werte: HENSOLDT +4,06 %, United Internet +3,86 %, Nagarro +1,17 %

Flop-Werte: SMA Solar Technology -3,90 %, Formycon -2,02 %, Evotec -1,59 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 5.446,39 PKT und verliert bisher -0,54 %.

Top-Werte: Rheinmetall +2,82 %, Airbus +0,60 %, ENI +0,52 %

Flop-Werte: Wolters Kluwer -2,82 %, LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,36 %, Pernod Ricard -2,23 %

Der ATX steht aktuell (13:59:57) bei 4.780,64 PKT und fällt um -0,74 %.

Top-Werte: Raiffeisen Bank International +1,54 %, OMV +0,64 %, DO & CO +0,22 %

Flop-Werte: Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment -5,74 %, Lenzing -1,99 %, Wienerberger -1,86 %

Der SMI steht aktuell (13:59:57) bei 12.200,41 PKT und fällt um -0,68 %.

Top-Werte: Novartis -0,29 %, Zurich Insurance Group -0,35 %, Logitech International -0,35 %

Flop-Werte: Alcon -3,07 %, Sika -1,86 %, Kuehne + Nagel International -1,86 %

Der CAC 40 steht aktuell (13:59:20) bei 7.918,33 PKT und fällt um -0,71 %.

Top-Werte: Thales +1,16 %, STMicroelectronics +0,82 %, LEGRAND +0,81 %

Flop-Werte: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton -2,36 %, Pernod Ricard -2,23 %, Kering -2,07 %

Der OMX Stockholm 30 steht aktuell (13:59:24) bei 2.643,84 PKT und fällt um -0,67 %.

Top-Werte: Svenska Cellulosa SCA (B) +0,30 %, Swedbank Shs(A) +0,20 %, Svenska Handelsbanken Registered (A) +0,02 %

Flop-Werte: Nordea Bank Abp -2,17 %, Essity Registered (B) -1,39 %, H & M Hennes & Mauritz (B) -1,26 %

Der FTSE Athex 20 steht bei 5.160,00 PKT und gewinnt bisher 0,00 %.

Top-Werte: GEK Terna Holding Real Estate Construction +1,32 %, Hellenic Telecommunications Organizations +0,93 %, HOLDING Company ADMIE (IPTO) +0,87 %

Flop-Werte: Coca-Cola HBC -2,19 %, Piraeus Port Authority -1,13 %, Viohalco -1,07 %