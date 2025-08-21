Produktion läuft weiter nach Brand in Tesla-Werk Grünheide
- Feuer in Tesla-Werk Grünheide, Produktion läuft weiter.
- Batteriezellen brannten, Feuerwehr löschte schnell.
- Keine Verletzten oder Umweltschäden, alles sicher.
GRÜNHEIDE (dpa-AFX) - Nach einem Feuer im Tesla -Werk in Grünheide läuft die Produktion uneingeschränkt weiter. Am Montagnachmittag seien einzelne Batteriezellen in Brand geraten, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Das Feuer sei lokal begrenzt gewesen und in kurzer Zeit durch die Werkfeuerwehr gelöscht worden. Zunächst berichtete das Handelsblatt.
Das Gebäude wurde während des Einsatzes evakuiert, wie es weiter hieß. Bereits 15 Minuten nach der Alarmierung habe die Werkfeuerwehr bestätigt, dass alle betroffenen Zellen gelöscht seien. Weder Menschen noch die Umwelt seien durch den Vorfall zu Schaden gekommen, teilte Tesla mit. Es habe auch keine größeren Schäden an Anlagen oder am Gebäude selbst gegeben.
Die im gleichen Gebäude untergebrachte Antriebsfertigung nahm den Angaben zufolge nach kurzer Zeit wieder Betrieb auf. Auswirkungen auf die Fahrzeugproduktion habe es nicht gegeben./agy/DP/jha
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Tesla Aktie
Die Tesla Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 277,5 auf Tradegate (21. August 2025, 13:53 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Tesla Aktie um -3,99 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,23 %.
Die Marktkapitalisierung von Tesla bezifferte sich zuletzt auf 892,00 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 245,00USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 115,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 345,00USD was eine Bandbreite von -58,42 %/+24,73 % bedeutet.
Ist ja witzig
Noch mehr gute Nachrichten für Tesla. Bild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/laugh.gif Gericht erlaubt Sammelklagen wegen der falschen Bewerbung der Selbstfahrtechnologie. So ziemlich der Albtraum für Tesla. Schon Rückstellungen gebildet?
Elon Musk and Tesla suffered a pair of legal setbacks on Monday after federal judges in California and Maryland certified separate class action lawsuits against the carmaker and its CEO personally.
The rulings open the door for broader litigation over Tesla's marketing of its self-driving technology, and Musk's alleged role in efforts to defund the U.S. Agency for International Development (USAID).
Musk has not publicly responded to either ruling. Newsweek contacted Tesla and USAID for comment via email outside of normal office hours on Tuesday.
Why It Matters
A class-action lawsuit allows one or more people sue on behalf of a larger group with similar claims. Instead of each person filing separately, the court treats them as a single "class," making litigation more efficient and giving individuals—who might not sue on their own—the ability to pursue claims collectively. If plaintiffs win or reach a settlement, the outcome typically applies to everyone in the class unless they opt out. ...
In GB versucht Tesla seine eingebrochenen Verkaufszahlen jetzt mit sehr niedrigen (nahezu halbierten) Leasingraten oder kostenloser Finanzierung zu bekämpfen. Sollten dort die Verkaufszahlen wieder steigen, dann ist das teuer erkauft und dient eher dem Lagerabbau als einer signifikanten Ertragssteigerung. Man muss als Unternehmen schon stark unter Druck stehen, bevor man solche Schritte vollzieht. Mal schauen, ob in Deutschland ähnliche Entscheidungen getroffen werden…