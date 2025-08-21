Heidelberger Druckmaschinen - Aktienkurs springt nach oben - 21.08.2025

Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie notiert aktuell bei 2,0950€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um +4,65 % zugelegt, was einem Anstieg von +0,0930 € entspricht. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Heidelberger Druckmaschinen ist ein führender Anbieter von Offsetdruckmaschinen und bietet umfassende Lösungen für die Druckindustrie. Als globaler Marktführer im Bogenoffsetdruck konkurriert das Unternehmen mit Koenig & Bauer, Komori und Manroland. Heidelberg punktet mit innovativen Technologien und einem breiten Serviceangebot.

Der heutige Kurszuwachs setzt die positive Entwicklung der letzten Monate fort. In den vergangenen drei Monaten konnten die Aktionäre von Heidelberger Druckmaschinen einen Gewinn von +34,66 % verbuchen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Heidelberger Druckmaschinen Aktie damit um -6,57 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +23,96 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Heidelberger Druckmaschinen auf +117,54 %.

Der SDAX hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

Heidelberger Druckmaschinen Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,57 % 1 Monat +23,96 % 3 Monate +34,66 % 1 Jahr +100,50 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Im wallstreetONLINE-Forum dreht sich die Diskussion um die Kursentwicklung der Heidelberger Druckmaschinen Aktie, die durch spekulative Bewegungen beeinflusst wurde. Die strategische Neuausrichtung und Erfolge im internationalen Markt werden als positive Faktoren gesehen, während Gewinnmitnahmen und Marktunsicherheiten den Kurs belasten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

Informationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

Es gibt 304 Mio. Heidelberger Druckmaschinen Aktien. Damit ist das Unternehmen 631,79 Mio.EUR wert.