Maxus Mining kündigt Ernennung von Nathan Bridge zum technischen Berater an

21. August 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. („Maxus“ oder das „Unternehmen“) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, die Ernennung von Herrn Nathan Bridge zum technischen Berater des Unternehmens bekannt zu geben. Herr Bridge verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Leitung von Explorations-, Abgrenzungs- und geotechnischen Bohrprogrammen bei Cameco Corporation.

Herr Bridge stützt seine Explorationsstrategien angesichts seines starken technischen Hintergrunds und seines disziplinierten wissenschaftlich orientierten Ansatzes auf geowissenschaftliche Methoden und ein tiefgreifendes Verständnis der erforderlichen Voraussetzungen für die Bildung und den Erhalt hochgradiger Erzlagerstätten. Er ist ein lizenzierter Professional Geoscientist und besitzt einen B.Sc.- und einen M.Sc.-Abschluss in Geologie von der University of Western Ontario.

Nathan Bridge sagt dazu: „Ich freue mich sehr, dem Team von Maxus beizutreten. Maxus hat ein starkes und vielfältiges Projektportfolio aufgebaut, das sich auf mehrere kritische Minerale konzentriert. Für die Welt von heute sind die Entdeckung und die Weiterentwicklung von kritischen Mineralvorkommen unerlässlich und ich freue mich daher, aufbauend auf meinen Fachkenntnissen, zum Ausbau dieses hochwertigen Portfolios beizutragen.“

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, meint: „Es ist uns eine echte Freude, Herrn Bridge im Maxus-Team willkommen zu heißen. Nathan verfügt über wertvolle Fachkenntnisse und nachweisliche Erfahrung in der Entdeckung von Ressourcen, was für uns beim weiteren Ausbau unseres Portfolios an kritischen Mineralprojekten von großem Wert sein wird.“

Während seiner Tätigkeit bei Cameco war Herr Bridge als Senior Geologist ein wichtiges Mitglied des Teams, das Fox Lake entdeckte, und trug von der frühen Exploration bis zur Entdeckung und der Definition von Ressourcen maßgeblich zum Ausbau der Lagerstätte bei. Seine Laufbahn stand größtenteils im Zeichen der Uranexploration; so hat er etwa das Team von CanAlaska Uranium Ltd. zur Entdeckung der Pike Zone auf dem Projekt West McArthur geführt. Seine umfassende Erfahrung konnte er bei der Arbeit an mehreren Uranmineralisierungszonen sowie bei der Leitung von Abgrenzungs- und geotechnischen Programmen bei Camecos Lagerstätten Cigar Lake, Eagle Point und Millennium sammeln.