    Merz kann Trumps Ukraine-Kurs nicht beeinflussen

    Für Sie zusammengefasst
    • Nur 13% glauben an Merz' Einfluss auf Trump.
    • 81% erwarten kein baldiges Friedensabkommen.
    • 18% halten Gebietsverzicht für richtig, vor allem Ost.

    BERLIN (dpa-AFX) - Nur 13 Prozent der Deutschen gehen einer Umfrage zufolge davon aus, dass Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) den US-Präsidenten Donald Trump in Fragen des Ukraine-Kriegs maßgeblich beeinflussen kann. 84 Prozent der Bundesbürger glauben das hingegen nicht, wie aus dem jüngsten "Trendbarometer" von RTL/ntv hervorgeht. Diese skeptische Haltung teilen sogar 73 Prozent der Anhänger von CDU und CSU.

    Wie die Befragung des Meinungsforschungsinstituts Forsa weiter ergab, rechnen 81 Prozent der Deutschen nicht mit einem baldigen Friedensabkommen zwischen Moskau und Kiew. Die Ukraine zum Verzicht auf russisch besetzte Gebiete aufzufordern, halten lediglich 18 Prozent der Befragten für richtig. Überdurchschnittlich hohe Zustimmung findet ein solcher Kurs in Ostdeutschland (38 Prozent) und bei den AfD-Anhängern (48 Prozent).

    Für die Umfrage wurden zwischen dem 19. und 20. August 1.000 Menschen befragt./ax/DP/jha





    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
