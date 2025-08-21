NEUE HÄNDLERVEREINBARUNG
DEUTSCHLAND IST ZENTRUM DER EUROPÄISCHEN EXPANSION VON VINFAST
Paris (ots/PRNewswire) -
- Die Autohaus Jakob GmbH bietet VinFast-Kunden Neuwagen, Service,
Garantieleistungen und Ersatzteile.
- Mit dem Standort Fulda ist das Autohaus Jakob VinFasts dritter Handels- und
Vertriebspartner und der sechste Showroom in Deutschland.
- Die jüngste Vereinbarung macht Deutschland zu einem zentralen Standort der
europäischen Strategie von VinFast.
- Weitere Ankündigungen von Händlerpartnerschaften für Deutschland, Frankreich
und weitere Teile Europas folgen; der Elektrofahrzeughersteller baut sein
europäisches Händlervertriebsnetz im Einklang mit seinem im Mai 2025
angekündigten neuen Geschäftsmodell aus.
Um Deutschland als VinFasts am schnellsten wachsenden Markt in Europa zu
etablieren, gab der dynamische, neue vietnamesische Elektroautohersteller heute
eine Partnerschaft mit der Autohaus Jakob GmbH bekannt. Im Rahmen der
Vereinbarung übernimmt das etablierte Autohaus Jakob wichtige Vertriebs-,
Kundendienst-, Garantie- und Ersatzteildienstleistungen für den Hersteller, der
in Deutschland einen Aufschwung bei den Verkäufen seines stadtoptimierten VF 6
verzeichnet. Die Partnerschaft ist ein weiterer Beleg für VinFasts anhaltendes
Engagement in den wichtigen Märkten Deutschland, Frankreich und den
Niederlanden.
Das Autohaus Jakob wird alle üblichen Händlerdienstleistungen in einem
Ausstellungsraum in Fulda (Andreasberg 4, 36041) anbieten. Die Eröffnung ist
bereits für September 2025 geplant. Die Partnerschaft baut auf den bestehenden
deutschen Vereinbarungen von VinFast mit Autohaus Hübsch und Schachtschneider
Automobile GmbH & Co KG auf. Es entsteht der sechste offiziell autorisierte
Ausstellungsraum von VinFast - als Teil eines wachsenden, hocheffizienten,
kundenorientierten Vertriebsnetzes.
Jörg Kelling, Country Sales Director von VinFast Europe, erklärt : "Unsere
Zusammenarbeit mit der Autohaus Jakob GmbH spiegelt die langfristige Vision von
VinFast wider, unser Geschäftsmodell in Europa zu optimieren und mit den besten
Dienstleistern in jedem Markt zusammenzuarbeiten. Die Partnerschaft mit dem
Autohaus Jakob unterstreicht unser Engagement für den riesigen Neuwagenmarkt in
Deutschland. Deutschland ist der größte in Europa, beherbergt die meisten
autorisierten VinFast-Händler und verzeichnet das am schnellsten wachsende
Verkaufsvolumen". Kelling weiter: "Indem wir die lokale Expertise, Infrastruktur
und Glaubwürdigkeit jedes sorgfältig ausgewählten Partners nutzen, wollen wir
unsere langfristige Präsenz in Deutschland, Frankreich und anderen Teilen
Europas festigen, die Akzeptanz attraktiver und erschwinglicher Elektrofahrzeuge
fördern und eine nachhaltige Zukunft gestalten."
