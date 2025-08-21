DEUTSCHLAND IST ZENTRUM DER EUROPÄISCHEN EXPANSION VON VINFAST

Paris (ots/PRNewswire) -



- Die Autohaus Jakob GmbH bietet VinFast-Kunden Neuwagen, Service,

Garantieleistungen und Ersatzteile.

- Mit dem Standort Fulda ist das Autohaus Jakob VinFasts dritter Handels- und

Vertriebspartner und der sechste Showroom in Deutschland.

- Die jüngste Vereinbarung macht Deutschland zu einem zentralen Standort der

europäischen Strategie von VinFast.

- Weitere Ankündigungen von Händlerpartnerschaften für Deutschland, Frankreich

und weitere Teile Europas folgen; der Elektrofahrzeughersteller baut sein

europäisches Händlervertriebsnetz im Einklang mit seinem im Mai 2025

angekündigten neuen Geschäftsmodell aus.



Um Deutschland als VinFasts am schnellsten wachsenden Markt in Europa zu

etablieren, gab der dynamische, neue vietnamesische Elektroautohersteller heute

eine Partnerschaft mit der Autohaus Jakob GmbH bekannt. Im Rahmen der

Vereinbarung übernimmt das etablierte Autohaus Jakob wichtige Vertriebs-,

Kundendienst-, Garantie- und Ersatzteildienstleistungen für den Hersteller, der

in Deutschland einen Aufschwung bei den Verkäufen seines stadtoptimierten VF 6

verzeichnet. Die Partnerschaft ist ein weiterer Beleg für VinFasts anhaltendes

Engagement in den wichtigen Märkten Deutschland, Frankreich und den

Niederlanden.







Ausstellungsraum in Fulda (Andreasberg 4, 36041) anbieten. Die Eröffnung ist

bereits für September 2025 geplant. Die Partnerschaft baut auf den bestehenden

deutschen Vereinbarungen von VinFast mit Autohaus Hübsch und Schachtschneider

Automobile GmbH & Co KG auf. Es entsteht der sechste offiziell autorisierte

Ausstellungsraum von VinFast - als Teil eines wachsenden, hocheffizienten,

kundenorientierten Vertriebsnetzes.



Jörg Kelling, Country Sales Director von VinFast Europe, erklärt : "Unsere

Zusammenarbeit mit der Autohaus Jakob GmbH spiegelt die langfristige Vision von

VinFast wider, unser Geschäftsmodell in Europa zu optimieren und mit den besten

Dienstleistern in jedem Markt zusammenzuarbeiten. Die Partnerschaft mit dem

Autohaus Jakob unterstreicht unser Engagement für den riesigen Neuwagenmarkt in

Deutschland. Deutschland ist der größte in Europa, beherbergt die meisten

autorisierten VinFast-Händler und verzeichnet das am schnellsten wachsende

Verkaufsvolumen". Kelling weiter: "Indem wir die lokale Expertise, Infrastruktur

und Glaubwürdigkeit jedes sorgfältig ausgewählten Partners nutzen, wollen wir

unsere langfristige Präsenz in Deutschland, Frankreich und anderen Teilen

Europas festigen, die Akzeptanz attraktiver und erschwinglicher Elektrofahrzeuge

fördern und eine nachhaltige Zukunft gestalten." Seite 1 von 2 Seite 2 ►





