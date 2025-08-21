    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    DEUTSCHLAND IST ZENTRUM DER EUROPÄISCHEN EXPANSION VON VINFAST

    Paris (ots/PRNewswire) -

    - Die Autohaus Jakob GmbH bietet VinFast-Kunden Neuwagen, Service,
    Garantieleistungen und Ersatzteile.
    - Mit dem Standort Fulda ist das Autohaus Jakob VinFasts dritter Handels- und
    Vertriebspartner und der sechste Showroom in Deutschland.
    - Die jüngste Vereinbarung macht Deutschland zu einem zentralen Standort der
    europäischen Strategie von VinFast.
    - Weitere Ankündigungen von Händlerpartnerschaften für Deutschland, Frankreich
    und weitere Teile Europas folgen; der Elektrofahrzeughersteller baut sein
    europäisches Händlervertriebsnetz im Einklang mit seinem im Mai 2025
    angekündigten neuen Geschäftsmodell aus.

    Um Deutschland als VinFasts am schnellsten wachsenden Markt in Europa zu
    etablieren, gab der dynamische, neue vietnamesische Elektroautohersteller heute
    eine Partnerschaft mit der Autohaus Jakob GmbH bekannt. Im Rahmen der
    Vereinbarung übernimmt das etablierte Autohaus Jakob wichtige Vertriebs-,
    Kundendienst-, Garantie- und Ersatzteildienstleistungen für den Hersteller, der
    in Deutschland einen Aufschwung bei den Verkäufen seines stadtoptimierten VF 6
    verzeichnet. Die Partnerschaft ist ein weiterer Beleg für VinFasts anhaltendes
    Engagement in den wichtigen Märkten Deutschland, Frankreich und den
    Niederlanden.

    Das Autohaus Jakob wird alle üblichen Händlerdienstleistungen in einem
    Ausstellungsraum in Fulda (Andreasberg 4, 36041) anbieten. Die Eröffnung ist
    bereits für September 2025 geplant. Die Partnerschaft baut auf den bestehenden
    deutschen Vereinbarungen von VinFast mit Autohaus Hübsch und Schachtschneider
    Automobile GmbH & Co KG auf. Es entsteht der sechste offiziell autorisierte
    Ausstellungsraum von VinFast - als Teil eines wachsenden, hocheffizienten,
    kundenorientierten Vertriebsnetzes.

    Jörg Kelling, Country Sales Director von VinFast Europe, erklärt : "Unsere
    Zusammenarbeit mit der Autohaus Jakob GmbH spiegelt die langfristige Vision von
    VinFast wider, unser Geschäftsmodell in Europa zu optimieren und mit den besten
    Dienstleistern in jedem Markt zusammenzuarbeiten. Die Partnerschaft mit dem
    Autohaus Jakob unterstreicht unser Engagement für den riesigen Neuwagenmarkt in
    Deutschland. Deutschland ist der größte in Europa, beherbergt die meisten
    autorisierten VinFast-Händler und verzeichnet das am schnellsten wachsende
    Verkaufsvolumen". Kelling weiter: "Indem wir die lokale Expertise, Infrastruktur
    und Glaubwürdigkeit jedes sorgfältig ausgewählten Partners nutzen, wollen wir
    unsere langfristige Präsenz in Deutschland, Frankreich und anderen Teilen
    Europas festigen, die Akzeptanz attraktiver und erschwinglicher Elektrofahrzeuge
    fördern und eine nachhaltige Zukunft gestalten."
