HONOR treibt Wachstum im europäischen Foldable-Markt an / Kurz vor dem Launch des HONOR Magic V5 belegen aktuelle Marktforschungsdaten den großen Einfluss von HONOR im Foldable-Segment (FOTO)
Düsseldorf (ots) - Der europäische Markt für faltbare Smartphones erlebt ein
bemerkenswertes Wachstum: Insbesondere faltbare Geräte im Buchformat gewinnen an
Bedeutung, wobei HONOR eine Schlüsselrolle einnimmt. Dies belegen aktuelle
Marktforschungsdaten von Counterpoint, die HONORs maßgeblichen Einfluss auf
diese dynamische Entwicklung hervorheben.
Europäischer Foldable-Markt im Aufwind
Europäischer Foldable-Markt im Aufwind
Das Jahr 2024 war laut Counterpoint ein entscheidendes Jahr für den europäischen
Foldable-Markt. Obwohl das Segment mit rund 2 % des gesamten Smartphone-Marktes
noch klein ist, stiegen die Verkaufszahlen faltbarer Smartphones im
Jahresvergleich um 37 %. Haupttreiber waren buchähnliche Foldables, deren
Verkaufszahlen um 60 % zunahmen. Trotzdem machen sie noch weniger als 1 % des
Gesamtmarktes aus, wobei Bedenken hinsichtlich Preis, Haltbarkeit und
Anwendungsfällen weiterhin bestehen.
Der zunehmende Wettbewerb war ein wesentlicher Wachstumstreiber im Jahr 2024.
Laut Counterpoint hatte HONOR dabei den größten Einfluss. HONOR kontrollierte
2023 noch lediglich 11 % der Verkäufe von Foldables im Buchformat in Europa,
konnte diesen Marktanteil jedoch im Jahr 2024 auf 34 % ausbauen. Dieser Anstieg
ist unter anderem auf die erfolgreiche Einführung des HONOR Magic V2 und V3
zurückzuführen.
Mit der Einführung des Magic V3 setzte HONOR im Jahr 2024 neue Maßstäbe im Markt
der faltbaren Smartphones. Als Nachfolger des erfolgreichen Magic V2, das
bereits
27 % der europäischen Verkäufe buchähnlicher Foldables ausmachte, überzeugte das
Magic V3 laut Counterpoint mit einem deutlichen Hardware-Sprung. Es etablierte
sich als das dünnste und widerstandsfähigste buchähnliche Foldable und bot
gleichzeitig führende Kamera- und Akkutechnologie. Dank dieser Modelle
avancierte HONOR 2024 zum wachstumsstärksten Hersteller buchähnlicher Foldables
in Europa, mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 377 % im
Jahresvergleich.
Technologische Vorreiterrolle: Das HONOR Magic V5
Nach dem Launch in China im Juli wird HONOR das Magic V5 am 28. August in Europa
vorstellen. Laut einer Analyse von Counterpoint Research wird das Magic V5 neue
Maßstäbe setzen: Sein 5.820 mAh-Akku übertrifft die Kapazität vieler
Konkurrenten deutlich und ermöglicht zudem erheblich schnellere Ladezeiten.
Darüber hinaus zeichnet sich das Gerät durch seine IP59-Zertifizierung aus, die
einen überlegenen Schutz vor Umwelteinflüssen im Vergleich zu anderen faltbaren
Smartphones bietet. Die innovative Super Steel Hinge-Technologie von HONOR
gewährleistet zudem die Langlebigkeit des Magic V5.
Obwohl die Verkaufszahlen faltbarer Smartphones in der ersten Jahreshälfte 2025
zunächst rückläufig waren, prognostiziert Counterpoint Research eine Trendwende.
Demnach wird sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen und im Jahr
2026 eine deutliche Dynamik entfalten.
Ausblick: Starkes Wachstum und scharfer Wettbewerb
Der Wettbewerb wird sich voraussichtlich 2026 weiter verschärfen. Counterpoint
prognostiziert, dass die Verkaufszahlen von buchähnlichen faltbaren Smartphones
bis 2028 fast 4 Millionen pro Jahr erreichen und 2 % der gesamten
Smartphone-Verkäufe übertreffen werden. Zudem könnten faltbare Smartphones fast
10 % der Verkäufe im europäischen Premium-Smartphone-Segment (ab 800 US-Dollar)
ausmachen, mit potenziell höheren Anteilen in Schlüsselmärkten wie Deutschland
und Großbritannien. HONOR ist gut positioniert, um in diesem wachsenden und sich
entwickelnden Markt weiterhin eine führende Rolle zu spielen.
Über HONOR
HONOR ist ein weltweit führender Anbieter eines KI-Geräte-Ökosystems. Das
Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, die Interaktionen zwischen Mensch und
Gerät zu revolutionieren, um das KI-Ökosystem mit allen Verbrauchern in der Ära
der KI-Agenten und darüber hinaus zu verbinden. HONOR ist bestrebt, industrielle
Grenzen durch offene, nahtlose Zusammenarbeit zu öffnen, um gemeinsam mit
Branchenpartnern ein werteteilendes Ökosystem zu schaffen. Mit einem innovativen
Produktportfolio, das KI-Smartphones, PCs, Tablets, Wearables und mehr umfasst,
zielt das Unternehmen darauf ab, jeden Menschen zu befähigen, die neue
intelligente Welt anzunehmen.
Weitere Informationen zu HONOR erhältst du online unter http://www.honor.com/
oder per
E-Mail an mailto:newsroom@honor.com .
https://community.honor.com/ (https://community.hihonor.com/)
https://www.facebook.com/honorglobal/
https://twitter.com/Honorglobal
https://www.instagram.com/honorglobal/
https://www.youtube.com/c/HonorOfficial
Pressekontakt:
Ogilvy Public Relations GmbH
Völklinger Str. 33
40221 Duesseldorf
GERMANY
E-Mail: mailto:honor_teamgermany@ogilvy.com
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/137526/6101424
OTS: HONOR
