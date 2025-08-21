HONOR treibt Wachstum im europäischen Foldable-Markt an / Kurz vor dem Launch des HONOR Magic V5 belegen aktuelle Marktforschungsdaten den großen Einfluss von HONOR im Foldable-Segment (FOTO)

Düsseldorf (ots) - Der europäische Markt für faltbare Smartphones erlebt ein

bemerkenswertes Wachstum: Insbesondere faltbare Geräte im Buchformat gewinnen an

Bedeutung, wobei HONOR eine Schlüsselrolle einnimmt. Dies belegen aktuelle

Marktforschungsdaten von Counterpoint, die HONORs maßgeblichen Einfluss auf

diese dynamische Entwicklung hervorheben.



Europäischer Foldable-Markt im Aufwind





Das Jahr 2024 war laut Counterpoint ein entscheidendes Jahr für den europäischen

Foldable-Markt. Obwohl das Segment mit rund 2 % des gesamten Smartphone-Marktes

noch klein ist, stiegen die Verkaufszahlen faltbarer Smartphones im

Jahresvergleich um 37 %. Haupttreiber waren buchähnliche Foldables, deren

Verkaufszahlen um 60 % zunahmen. Trotzdem machen sie noch weniger als 1 % des

Gesamtmarktes aus, wobei Bedenken hinsichtlich Preis, Haltbarkeit und

Anwendungsfällen weiterhin bestehen.



Der zunehmende Wettbewerb war ein wesentlicher Wachstumstreiber im Jahr 2024.

Laut Counterpoint hatte HONOR dabei den größten Einfluss. HONOR kontrollierte

2023 noch lediglich 11 % der Verkäufe von Foldables im Buchformat in Europa,

konnte diesen Marktanteil jedoch im Jahr 2024 auf 34 % ausbauen. Dieser Anstieg

ist unter anderem auf die erfolgreiche Einführung des HONOR Magic V2 und V3

zurückzuführen.



Mit der Einführung des Magic V3 setzte HONOR im Jahr 2024 neue Maßstäbe im Markt

der faltbaren Smartphones. Als Nachfolger des erfolgreichen Magic V2, das

bereits



27 % der europäischen Verkäufe buchähnlicher Foldables ausmachte, überzeugte das

Magic V3 laut Counterpoint mit einem deutlichen Hardware-Sprung. Es etablierte

sich als das dünnste und widerstandsfähigste buchähnliche Foldable und bot

gleichzeitig führende Kamera- und Akkutechnologie. Dank dieser Modelle

avancierte HONOR 2024 zum wachstumsstärksten Hersteller buchähnlicher Foldables

in Europa, mit einem beeindruckenden Umsatzwachstum von 377 % im

Jahresvergleich.



Technologische Vorreiterrolle: Das HONOR Magic V5



Nach dem Launch in China im Juli wird HONOR das Magic V5 am 28. August in Europa

vorstellen. Laut einer Analyse von Counterpoint Research wird das Magic V5 neue

Maßstäbe setzen: Sein 5.820 mAh-Akku übertrifft die Kapazität vieler

Konkurrenten deutlich und ermöglicht zudem erheblich schnellere Ladezeiten.

Darüber hinaus zeichnet sich das Gerät durch seine IP59-Zertifizierung aus, die

einen überlegenen Schutz vor Umwelteinflüssen im Vergleich zu anderen faltbaren

Smartphones bietet. Die innovative Super Steel Hinge-Technologie von HONOR

gewährleistet zudem die Langlebigkeit des Magic V5.



Obwohl die Verkaufszahlen faltbarer Smartphones in der ersten Jahreshälfte 2025

zunächst rückläufig waren, prognostiziert Counterpoint Research eine Trendwende.

Demnach wird sich das Wachstum im zweiten Halbjahr beschleunigen und im Jahr

2026 eine deutliche Dynamik entfalten.



Ausblick: Starkes Wachstum und scharfer Wettbewerb



Der Wettbewerb wird sich voraussichtlich 2026 weiter verschärfen. Counterpoint

prognostiziert, dass die Verkaufszahlen von buchähnlichen faltbaren Smartphones

bis 2028 fast 4 Millionen pro Jahr erreichen und 2 % der gesamten

Smartphone-Verkäufe übertreffen werden. Zudem könnten faltbare Smartphones fast

10 % der Verkäufe im europäischen Premium-Smartphone-Segment (ab 800 US-Dollar)

ausmachen, mit potenziell höheren Anteilen in Schlüsselmärkten wie Deutschland

und Großbritannien. HONOR ist gut positioniert, um in diesem wachsenden und sich

entwickelnden Markt weiterhin eine führende Rolle zu spielen.



