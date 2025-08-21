Zoll-Milliarden vs. 37-Billionen-Schulden: Warum Trumps Rechnung nicht aufgeht

Die Realität sieht anders aus. Nach Daten des US-Finanzministeriums beliefen sich die Zinszahlungen allein im Juli auf knapp 61 Milliarden US-Dollar, während die Zolleinnahmen nur 29,6 Milliarden US-Dollar erbrachten. Selbst wenn das Weiße Haus diese Summen vollständig in den Schuldenabbau stecken würde, ergäben sich laut Fortune-Berechnungen im Jahr lediglich 360 Milliarden US-Dollar – weniger als 1 Prozent der Gesamtverschuldung.

US-Präsident Donald Trump hat angekündigt, seine Zollpolitik werde nicht nur die 37 Billionen US-Dollar Staatsschulden tilgen, sondern sogar "eine Dividende" an die Bevölkerung ermöglichen. "Das Ziel meiner Maßnahmen ist in erster Linie die Tilgung der Schulden, die sehr hoch sind. Aber ich denke, es besteht auch die Möglichkeit, dass wir so viel Geld einnehmen, dass wir den amerikanischen Bürgern eine Dividende ausschütten können", sagte er.

Wharton-Professor Joao Gomes hält Trumps Plan daher für massiv überhöht. "Sie lassen die Staatsverschuldung unverändert. Die Vorstellung, dass [Zölle] die Staatsverschuldung tilgen werden, ist natürlich stark übertrieben." Zwar könnten die Einnahmen das Tempo des Schuldenwachstums etwas bremsen, doch eine Reduktion sei "einfach unvorstellbar". Auch Desmond Lachman vom American Enterprise Institute warnte: "[Für Trump] zu sagen, dass er vielleicht 300 Milliarden US-Dollar aufbringen wird, ist angesichts der Höhe der Schulden ein Tropfen auf den heißen Stein. Das Land befindet sich auf einem wirklich gefährlichen Schuldenkurs."

Lachman verweist zudem auf das schwindende Vertrauen der Märkte: Rund ein Viertel der US-Schulden liegt in ausländischer Hand, gleichzeitig fließt Kapital verstärkt in Gold. "Die Märkte sind nicht dumm. Sie können rechnen und erkennen, dass dies Unsinn ist", sagte er.

Das Weiße Haus hält dagegen: Trumps wachstumsfördernde Politik habe die Schuldenquote bereits gesenkt und werde dies durch Steuersenkungen, Deregulierung und Handelsabkommen weiter tun. Professor Gomes räumt ein, dass die Regierung über "seltsame Einnahmequellen" wie Sonderabgaben auf China-Exporte zusätzliche Mittel generiere: "Wenn es ein Problem gibt, finden sie einen Weg, es zu lösen."

Ob diese Methoden jedoch mehr sind als ein Aufschub, bleibt fraglich. Während Trump von einem Befreiungsschlag spricht, sehen viele Experten darin lediglich den Versuch, das Schuldenproblem kurzfristig zu überdecken.

Autorin: Gina Moesing, wallstreetONLINE Redaktion





