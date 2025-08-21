dm plant den Einstieg in den Apothekenmarkt – Aktien der Konkurrenz unter Druck

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsDocMorris AG (ex zur Rose) AktievorwärtsNachrichten zu DocMorris AG (ex zur Rose)

    Mit einer eigenen Versandapotheke startet dm in den Apothekenmarkt. Kunden erwartet ein Milliardenangebot an rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsservices.

    Foto: Uli Deck - dpa

    Der Drogerieriese dm wagt einen weiteren Schritt in den Apothekenmarkt. Konzernchef Christoph Werner sieht die Expansion in den Vertrieb rezeptfreier Medikamente als logische Folge des veränderten Kundenverhaltens. "Wir gehen in diesen Markt mit einer klaren Kundenorientierung und nicht, weil wir uns fragen, was das für die Apothekenlandschaft bedeutet", erklärte er im Gespräch mit dem Manager Magazin.

    Milliardenmarkt im Visier

    Der Markt für rezeptfreie Arzneimittel in Deutschland ist lukrativ, das Volumen für verschreibungspflichtige Medikamente noch deutlich größer. Mit dem Schritt betritt dm direktes Terrain etablierter Apotheken – und könnte langfristig auch Arztpraxen Konkurrenz machen. Werner sieht jedoch einen Trumpf gegenüber reinen Onlineanbietern: "Unser Vorteil liegt darin, dass wir heute schon täglich mehr als zwei Millionen Kundenkontakte haben."

    Experten spekulieren, dass dm langfristig weitere Gesundheitsprodukte ins Sortiment aufnehmen könnte. Dies würde den Wettbewerb im Apothekenmarkt deutlich verschärfen und andere Drogerieketten dazu bringen, ihre Strategien zu überdenken oder ähnliche Schritte zu unternehmen.

    Bereits jetzt testet dm neue Services in ersten Filialen: Hautscans mit Künstlicher Intelligenz, Augenuntersuchungen und sogar Blutabnahmen. Werner betont, dass viele Menschen lange auf Arzttermine warten müssen und deshalb für neue Angebote offen seien.

    Eigene Versandapotheke aus Tschechien

    Schon 2015 hatte dm den Versuch gestartet, mit Versandapotheken Fuß zu fassen – damals ohne Erfolg. Nun soll eine eigene Versandapotheke in Tschechien neu starten, die rund 2.500 rezeptfreie Medikamente und etwa 1.500 dermatologische Kosmetikprodukte anbietet. Der Start ist für Herbst oder Winter geplant. Zwar fehlen noch Genehmigungen und einige Hersteller verweigern die Zusammenarbeit, doch Werner bleibt optimistisch: Wer sich verweigere, schade letztlich nur sich selbst. Ob verschreibungspflichtige Medikamente folgen, ließ er offen: "Man soll ja niemals nie sagen." 

    Für Konkurrenten wie Redcare und Doc Morris dürfte dieser Vorstoß ein ernstes Warnsignal sein. Die Redcare-Aktie steht nach den veröffentlichen Plänen von dm bereits unter Druck. Ob sich daraus tatsächlich neue Abwärtstrends entwickeln, bleibt abzuwarten.

    Autorin: Saskia Reh, wallstreetONLINE Redaktion


