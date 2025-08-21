JEFFERIES stuft WALMART auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Umsatz in den USA sei auf vergleichbarer Basis stark ausgefallen, schrieb Corey Tarlowe am Donnerstag in einer ersten Einschätzung der Resultate. Marktanteilsgewinne unterstrichen den langlebigen Schwung bei dem US-Einzelhändler. Mit den Zöllen komme zwar kurzfristig etwas Unsicherheit. Die Voraussetzungen seien aber gut, dass Walmart nachhaltig besser abschneidet./tih/laVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,05 % und einem Kurs von 85,18EUR auf Tradegate (21. August 2025, 14:43 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Corey Tarlowe

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 120

Kursziel alt: 120

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

