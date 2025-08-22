Top-Analyst sieht Nvidia vor Quartalszahlen mit Rallye-Potenzial!

Die Schweizer Großbank UBS bekräftigt seine Kaufempfehlung für Nvidia und erhöhte das Kursziel von 175 auf 205 US-Dollar. Dies entspricht einem Aufwärtspotenzial von knapp 17 Prozent.

UBS-Analyst Timothy Arcuri verweist in seiner Einschätzung auf "nach wie vor außergewöhnlich robuste Nachfrageindikatoren". So habe allein der texanische Netzbetreiber Oncor neue, hochwahrscheinliche Stromlastanfragen im Umfang von rund 40 Gigawatt für Rechenzentren gemeldet – ein Hinweis auf die anhaltend starke Dynamik im Markt für KI-Infrastruktur.

Laut Arcuri könnte Nvidia in diesem Jahr zusammen mit seinen Partnern aus dem GB200/GB300-Ökosystem rund 30.000 Racks ausliefern. Besonders im vierten Quartal erwartet der Analyst einen deutlichen Schub. "Die Rückenwinde bleiben stark", so Arcuri.

Laut TipRanks.com zählt Timothy Arcuri zu den renommiertesten Analysten weltweit. Mit einer Trefferquote von 72 Prozent und einem hohen durchschnittlichen Renditewert von 32,60 Prozent rangiert er unter den Top 10 von fast 10.000 erfassten Wall-Street-Analysten. Sein Urteil gilt daher als besonders vertrauenswürdig, ein weiterer Faktor, der die Erwartung stärkt, dass der Aufwärtstrend von Nvidia sich bestätigen könnte.

Milliardenpotenzial in China

Ein zusätzlicher Wachstumsfaktor könnte der wiederaufgenommene Verkauf spezieller H20-Chips in China werden. Nvidia hatte sich mit der US-Regierung auf eine Lösung geeinigt, die den Export dieser Hochleistungsprozessoren erlaubt – im Gegenzug fließen 15 Prozent der Erlöse an den US-Staat.

UBS geht davon aus, dass Nvidia dadurch pro Quartal mehrere Milliarden US-Dollar an zusätzlichen Einnahmen verbuchen könnte. Teile des abgeschriebenen H20-Bestands seien womöglich erneut nutzbar, während neue Hopper-Wafer bereits nachbestellt wurden. Parallel arbeite Nvidia laut Arcuri an einer Blackwell-Variante des Chips, da die US-Regierung im Rahmen strategischer Rohstoffabkommen die Exportgrenzen anheben könnte.

Wall Street klar auf Kauf eingestellt

Für das zweite Quartal prognostiziert Arcuri einen Umsatz, der die Markterwartungen um etwa eine Milliarde US-Dollar übertreffen dürfte. Mit dieser Einschätzung liegt er auf einer Linie mit der Mehrheit der Analysten: Laut Daten von LSEG empfehlen derzeit 58 von 65 Analysten die Aktie zum Kauf. Der Optimismus spiegelt sich auch im Kursverlauf wider: Seit Jahresbeginn legten die Papiere von Nvidia um mehr als 30 Prozent zu.

Nvidia wird seine Geschäftszahlen für das zweite Quartal am kommenden Mittwoch nach US-Börsenschluss vorlegen.

Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion





