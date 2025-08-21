US-Einzelhändler Walmart hebt nach Umsatzplus Prognose an
- Walmart wächst unerwartet stark im Q2 2023.
- Umsatzprognose angehoben: +3,75 bis 4,75 Prozent.
- Online-Umsätze und höhere Einkommensklassen boomen.
BENTONVILLE (dpa-AFX) - Der US-Einzelhändler Walmart ist in seinem zweiten Geschäftsquartal unerwartet stark gewachsen. Konzernchef Doug McMillon wird deshalb zuversichtlicher für das noch bis Ende Januar laufende Geschäftsjahr. Er rechnet laut Angaben vom Donnerstag mit einem währungsbereinigten Umsatzplus von 3,75 bis 4,75 Prozent - das sind an beiden Enden 0,75 Prozentpunkte mehr als bisher. In den drei Monaten bis Ende Juli war der Erlös um 4,8 Prozent auf gut 177 Milliarden US-Dollar (152 Mrd Euro) gestiegen, abseits der Wechselkurse waren es plus 5,6 Prozent. Analysten hatten mit weniger gerechnet. Besonders stark legten die Online-Umsätze zu. Die Aktie stand vorbörslich dennoch leicht unter Druck.
Der weltgrößte Einzelhändler zieht angesichts steigender Preise zwar weiter viele preisbewusste Käufer an. Das Unternehmen gewinnt derzeit aber besonders in den höheren Einkommensklassen viele Kunden, wie Finanzchef David Rainey der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. Dabei bekommt die Walmart-Kundschaft die Auswirkungen der Zölle bislang noch nicht mit voller Wucht zu spüren, obwohl der Konzern bereits mit ersten Preisanhebungen begonnen hat. Für einige Waren habe Walmart die höheren Kosten noch auf die eigene Kappe genommen, sagte der Finanzchef. Dadurch lagen etwa im wichtigen US-Markt die Preise zuletzt ein Prozent höher als im Vorjahr.
Rechts- und Umbaukosten drückten im vergangenen Quartal zwar auf das operative Ergebnis, es sank um rund 8 Prozent. Unter dem Strich kletterte der Überschuss jedoch wegen anderer Finanzgewinne auf mehr als 7 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie erhöhte sich um fast 60 Prozent auf 0,88 Dollar. Hier peilt Walmart nun im Gesamtjahr 2,52 bis 2,62 Dollar an, bisher standen 2,50 bis 2,60 Dollar im Plan./tav/stw/jha/
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie
Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -3,14 % und einem Kurs von 85,10 auf Tradegate (21. August 2025, 14:48 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um +1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 681,53 Mrd..
Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 130,00USD was eine Bandbreite von +25,41 %/+53,81 % bedeutet.
