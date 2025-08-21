JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Christopher Horvers zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit vom zweiten Quartal. Im Gesamtpaket seien die Resultate stark, doch der berichtete Gewinn je Aktie habe den Analystenkonsens unter dem Einfluss von Absicherungsmaßnahmen nicht erreicht. Auch wenn sich damit fundamental nichts ändere und der Ausblick auf das dritte Quartal ermutigend ausfalle, erwartet er die Aktien am Berichtstag eher unter Druck./tih/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:50 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 85,27EUR auf Tradegate (21. August 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Christopher Horvers

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 130

Kursziel alt: 130

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

