    JPMORGAN stuft WALMART auf 'Overweight'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 130 US-Dollar belassen. Christopher Horvers zog in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gemischtes Fazit vom zweiten Quartal. Im Gesamtpaket seien die Resultate stark, doch der berichtete Gewinn je Aktie habe den Analystenkonsens unter dem Einfluss von Absicherungsmaßnahmen nicht erreicht. Auch wenn sich damit fundamental nichts ändere und der Ausblick auf das dritte Quartal ermutigend ausfalle, erwartet er die Aktien am Berichtstag eher unter Druck./tih/ajx

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:49 / EDT
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:50 / EDT

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,95 % und einem Kurs von 85,27EUR auf Tradegate (21. August 2025, 14:53 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JPMORGAN
    Analyst: Christopher Horvers
    Analysiertes Unternehmen: WALMART
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 130
    Kursziel alt: 130
    Währung: USD
    Zeitrahmen: 12m


