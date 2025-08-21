Canadian Solar - Aktie stürzt ab -16,03 % - 21.08.2025

Einen schwachen Börsentag erlebt die Canadian Solar Aktie. Sie fällt um -16,03 % auf 9,1900€. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Canadian Solar ist ein führender Anbieter in der Solarbranche, bekannt für seine hochwertigen Solarmodule und umfassenden Energielösungen. Mit einer starken globalen Präsenz und einem breiten Produktportfolio positioniert es sich erfolgreich im Markt. Wichtige Konkurrenten sind First Solar und JinkoSolar. Canadian Solar punktet mit Innovationskraft und einem breiten Angebot, das von Modulen bis zu schlüsselfertigen Solarkraftwerken reicht.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von Canadian Solar in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +15,04 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Canadian Solar Aktie damit um +10,97 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,72 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei Canadian Solar auf +2,00 %.

Canadian Solar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +10,97 % 1 Monat +2,72 % 3 Monate +15,04 % 1 Jahr -15,45 %

Informationen zur Canadian Solar Aktie

Es gibt 67 Mio. Canadian Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 621,77 Mio. wert.

Canadian Solar Aktie jetzt kaufen?

Ob die Canadian Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Canadian Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.