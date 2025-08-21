RBC stuft WALMART auf 'Outperform'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Steven Shemesh sprach in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung von einer starken Umsatzentwicklung des Handelskonzerns. Allerdings hätten Analysten die Gewinnentwicklung nicht richtig modelliert. Der Experte sieht dafür aber keine fundamentalen Gründe und glaubt, dass die Marktschätzungen zu ehrgeizig geworden waren. Er hob vor diesem Hintergrund die Ausblicke auf das dritte Quartal und das Jahr 2026 hervor. In einer potenziellen Kursschwäche würde Shemesh eine Kaufgelegenheit sehen./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 08:03 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,61 % und einem Kurs von 85,57EUR auf Tradegate (21. August 2025, 15:03 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: RBC

Analyst: Steven Shemesh

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 106

Kursziel alt: 106

Währung: USD

Zeitrahmen: 12m

