JinkoSolar - Aktie zeigt Schwäche - 21.08.2025

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die JinkoSolar Aktie. Mit einer Performance von -2,52 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

JinkoSolar ist ein global führender Solarmodulhersteller, der durch innovative Technologien und eine starke Marktpräsenz besticht. Hauptkonkurrenten sind Trina Solar und Canadian Solar.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von JinkoSolar in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +20,84 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die JinkoSolar Aktie damit um +8,01 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,78 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von JinkoSolar -14,50 % verloren.

JinkoSolar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +8,01 % 1 Monat +2,78 % 3 Monate +20,84 % 1 Jahr +17,63 %

Informationen zur JinkoSolar Aktie

Es gibt 52 Mio. JinkoSolar Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,02 Mrd. wert.

JinkoSolar Aktie jetzt kaufen?

Ob die JinkoSolar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur JinkoSolar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.