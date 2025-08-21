SolarEdge Aktie fällt auf 27,00€ - 21.08.2025

Am heutigen Handelstag musste die SolarEdge Aktie bisher deutliche Verluste verzeichnen und liegt mit -1,85 % im Minus. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

SolarEdge ist ein führender Anbieter von intelligenten Energielösungen, spezialisiert auf Wechselrichter und Leistungsoptimierer für Solaranlagen. Mit innovativen Technologien zur Maximierung der Energieausbeute hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Enphase und SMA ab. SolarEdge hat eine starke Marktstellung und bietet Lösungen, die die Effizienz und Zuverlässigkeit von Solaranlagen weltweit verbessern.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die SolarEdge-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +49,96 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die SolarEdge Aktie damit um +19,15 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +17,86 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SolarEdge auf +109,19 %.

SolarEdge Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +19,15 % 1 Monat +17,86 % 3 Monate +49,96 % 1 Jahr +12,18 %

Informationen zur SolarEdge Aktie

Es gibt 59 Mio. SolarEdge Aktien. Damit ist das Unternehmen 1,60 Mrd. wert.

SolarEdge Aktie jetzt kaufen?

Ob die SolarEdge Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SolarEdge Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.