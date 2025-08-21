Jefferies belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 120 Dollar

-----------------------

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 86,19 auf Tradegate (21. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um +1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.

Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 681,53 Mrd..

Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 130,00USD was eine Bandbreite von +25,80 %/+54,28 % bedeutet.