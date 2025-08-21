    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsWalmart AktievorwärtsNachrichten zu Walmart

    ANALYSE-FLASH

    Jefferies belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 120 Dollar

    • Jefferies stuft Walmart auf "Buy" mit 120 USD Kursziel.
    • Starker Umsatz in den USA, Marktanteilsgewinne erzielt.
    • Kurzfristige Unsicherheit durch Zölle, langfristig positiv.
    NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 US-Dollar belassen. Der Umsatz in den USA sei auf vergleichbarer Basis stark ausgefallen, schrieb Corey Tarlowe am Donnerstag in einer ersten Einschätzung der Resultate. Marktanteilsgewinne unterstrichen den langlebigen Schwung bei dem US-Einzelhändler. Mit den Zöllen komme zwar kurzfristig etwas Unsicherheit. Die Voraussetzungen seien aber gut, dass Walmart nachhaltig besser abschneidet./tih/la

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 07:24 / ET

    Walmart

    ISIN:US9311421039WKN:860853

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Walmart Aktie

    Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,90 % und einem Kurs von 86,19 auf Tradegate (21. August 2025, 15:09 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Walmart Aktie um +1,98 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +8,09 %.

    Die Marktkapitalisierung von Walmart bezifferte sich zuletzt auf 681,53 Mrd..

    Walmart zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,9400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,9300 %.

    Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 115,11USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 106,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 130,00USD was eine Bandbreite von +25,80 %/+54,28 % bedeutet.


    Rating: Buy
    Analyst:
    Kursziel: 120 US-Dollar

    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
