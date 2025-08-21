Hardware-Hersteller
Morgan Stanley: Diese Tech-Aktie ist noch unterbewertet!
Morgan Stanley erwartet, dass Hewlett Packard Enterprise nach den bevorstehenden Quartalsergebnissen weiteres Kurspotenzial entfaltet.
- Morgan Stanley hebt HPE von Equal Weight auf Overweight.
- Kursziel steigt auf 28 US-Dollar, 33% Potenzial.
- Analysten gespalten: 10 Buy, 10 Hold Empfehlungen.
Die Investmentbank stufte das Technologie-Dienstleistungsunternehmen am Donnerstag von Equal Weight auf Overweight hoch und erhöhte das Kursziel um 6 US-Dollar auf 28 US-Dollar, was einen Anstieg von 33 Prozent gegenüber dem Schlusskurs vom Mittwoch entspricht.
Die Aktien sind in den vergangenen drei Monaten bereits um rund 20 Prozent gestiegen, unterstützt durch die Übernahme von Juniper Networks Anfang Juli.
"Unsere These ist einfach: Mit dem Abschluss von Juniper Networks sehen wir ein Aufwärtspotenzial von 18 Prozent für den Konsens-Gewinn je Aktie (EPS) für das Geschäftsjahr 2026. Das EPS dürfte im Geschäftsjahr 2027 auf 2,70–3,00 US-Dollar steigen."
Die Aktien könnten nach den Quartalsergebnissen für das dritte Quartal am 3. September Auftrieb erfahren, so der Analyst. Er erwartet ein verlangsamtes Wachstum bei den Hardware-Ausgaben in der zweiten Jahreshälfte und bevorzugt daher Unternehmen wie Hewlett Packard, die im Bereich Networking und Künstliche Intelligenz aktiv sind.
"Die Aktie bleibt die günstigste im Vergleich zu den Wettbewerbern, die KI-Erwartungen sind niedrig, und das Management dürfte die Ergebnisse für das Oktober-Quartal deutlich über dem Konsens ausweisen, der die Juniper-Übernahme noch nicht berücksichtigt", schreibt er.
Die Analystensind bei der Aktie gespalten. Während Woodring eine positive Einschätzung hat (10 von 20 Analysten mit Strong Buy oder Buy), bewerten die übrigen 10 die Anteilsscheine von Hewlett Packard mit einer Hold-Empfehlung, laut Daten von LSEG.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Die Hewlett Packard Enterprise Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,56 % und einem Kurs von 18,52EUR auf Tradegate (21. August 2025, 14:44 Uhr) gehandelt.