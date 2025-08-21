Millionen Amerikaner werden ihre Jobs und Häuser verlieren, warnt Whitney

"Für mich ist der schwächste Teil der US-Wirtschaft, der über 20 Prozent der US-Arbeitnehmer beschäftigt, das Gastgewerbe und die Freizeitbranche", sagte Whitney. Besonders Haushalte mit einem Einkommen unter 60.000 US-Dollar seien gefährdet. Sie rechnet damit, dass mehr als die Hälfte der US-Haushalte nach dem Ende der Konjunkturhilfen in eine zweite Rezession rutschen könnten. "Ich glaube, dass die Beschäftigung ein wirklich großes Problem werden wird", so Whitney. Stagflation – steigende Arbeitslosigkeit bei anhaltender Inflation – sei daher "eine reale Möglichkeit".

Meredith Whitney, die als "Orakel der Wall Street" durch ihre Prognose der Finanzkrise 2008 bekannt wurde, warnt vor einer "gespaltenen US-Wirtschaft". Im Gespräch mit MarketWatch erklärte die CEO der Meredith Whitney Advisory Group, dass die hohe Konsumnachfrage der wohlhabenderen Haushalte die Realität vieler Amerikaner verdecke, die finanziell am Limit leben.

Die Lage belaste vor allem junge Menschen. Hochschulabsolventen hätten "unglaublich große Schwierigkeiten, einen ersten Arbeitsplatz zu finden", während gleichzeitig die Rückzahlungen für Studienkredite wieder aufgenommen wurden. Das setze gleich mehrere Generationen unter Druck.

Auch die Konsumtrends ändern sich: Noch vor wenigen Monaten war Whitney bullish für günstige Dollar-Läden wie Dollar General und Dollar Tree. Inzwischen sieht sie deren Kundenbasis zu stark unter Druck und bevorzugt Einzelhändler wie Home Depot, Lowe’s und Walmart. "Die Tatsache, dass ein Großteil ihrer Kunden Hausbesitzer sind und Hausbesitzer sowie die gehobene Bevölkerungsschicht die einzigen Haushalte mit einem finanziellen Sicherheitsnetz sind, [ist] von Bedeutung", erklärte sie.

Hausbesitzer hätten begonnen, verstärkt auf ihr Eigenkapital zurückzugreifen. "Von einem Höchststand von rund 700 Milliarden US-Dollar sank dieser Wert auf 250 bis 240 Milliarden US-Dollar und steigt nun wieder an. Eigenheimkredite sind derzeit die am schnellsten wachsende Kreditkategorie unter den Konsumentenkrediten", sagte Whitney. Davon profitierten Anbieter wie Rocket, SoFi und Affirm.

Gleichzeitig erwartet sie eine tiefe Krise am Immobilienmarkt: "Die Verkäufe bestehender Häuser liegen auf Jahresbasis unter 4 Millionen, was den schlechtesten Wert seit über 25 Jahren darstellt." Ein Grund sei die Altersstruktur: Rund 60 Prozent der Häuser gehörten Menschen über 55, die kaum verkaufen wollten. "Entweder haben diese Leute keine oder nur geringe Hypotheken, und die Kapitalgewinne, die sie erzielen müssen, sowie die Umzugskosten sind unerschwinglich."

Whitney betonte zudem die Kostenfalle für Eigentümer. Allein die Immobilienversicherungen seien in den vergangenen fünf Jahren um mehr als 60 Prozent gestiegen. "Angesichts der Tatsache, dass 60 Prozent der Häuser im Besitz von Senioren sind, ist das ein klares Problem für bezahlbaren Wohnraum, weil es einfach eine Bestandsknappheit gibt."

