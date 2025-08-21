Hoffen auf Couto, Interesse an Anselmino

St. Pauli eine harte Nuss



Kovac bleibt bei der personellen Situation aber gelassen. "Wir sind im Soll. Ich sehe keine Unruhe. Das Transferfenster läuft noch. Wir eruieren und schauen", sagte der BVB-Coach. Ungewohnt sei natürlich die wegen der Teilnahme an der Club-WM nur dreiwöchige Vorbereitungszeit. "Die körperliche Frische wird nicht immer da sein. Man darf nicht denken, man trainiert mal eine Woche und dann ist alles gut." Insofern sei die Partie am Millerntor ein sehr schwieriger Auftakt. "Das ist eine große Herausforderung. Wir haben dort eine harte Nuss zu knacken."/ri/DP/jha

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Borussia Dortmund Aktie

Die Borussia Dortmund Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,82 % und einem Kurs von 3,64 auf Tradegate (21. August 2025, 15:15 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Borussia Dortmund Aktie um +0,27 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,55 %.

Die Marktkapitalisierung von Borussia Dortmund bezifferte sich zuletzt auf 401,84 Mio..

Borussia Dortmund zahlte zuletzt (2025) eine Dividende von 0,0600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,6500 %.

Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 5,0000EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 5,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 5,0000EUR was eine Bandbreite von +37,36 %/+37,36 % bedeutet.