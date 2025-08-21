UBS stuft WALMART auf 'Buy'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Walmart nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 US-Dollar belassen. Michael Lasser sieht in einer am Donnerstag vorliegenden Ersteinschätzung in dem Quartalsbericht mehr positive als negative Aspekte. Die Umsatzentwicklung des Handelskonzerns sei in allen Regionen robust geblieben. Gewinnseitig habe zwar mehr Gegenwind geherrscht als erwartet, dies liege aber wohl an vorübergehenden Einflüssen./rob/tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 12:09 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Walmart Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,00 % und einem Kurs von 86,10EUR auf Tradegate (21. August 2025, 15:18 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Michael Lasser

Analysiertes Unternehmen: WALMART

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 110

Kursziel alt: 110

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

