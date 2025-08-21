    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Mehrheit gegen Bundeswehr in der Ukraine

    • Mehrheit der Deutschen lehnt Bundeswehr-Einsatz ab.
    • 51% gegen Beteiligung an Friedensmission in Ukraine.
    • 92% der BSW-Anhänger sind gegen den Einsatz.

    BERLIN (dpa-AFX) - Die Mehrheit der Deutschen lehnt einer Umfrage zufolge die Entsendung von Bundeswehr-Soldaten in die Ukraine ab. Bei einer Erhebung des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von "web.de" sprachen sich 51 Prozent gegen die deutsche Beteiligung an einer Friedensmission in der Ukraine aus. Lediglich 36 Prozent der Befragten würden das richtig finden, 13 Prozent waren unentschlossen.

    Besonders deutlich ist die Ablehnung bei den Anhängern des BSW: Hier sind 92 Prozent gegen einen solchen Einsatz. Die größte Zustimmung findet sich bei den Wählern der Grünen: Von ihnen befürworten 77 Prozent eine Beteiligung der Bundeswehr.

    Für die den Angaben nach repräsentative Umfrage wurden zwischen dem 19. und 21. August rund 5.000 Bürgerinnen und Bürger befragt./ax/DP/mis





