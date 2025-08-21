Börsenstart USA - 21.08. - US Tech 100 schwach -0,57 %

Der Dow Jones steht bei 44.703,82 PKT und verliert bisher -0,47 %.

Top-Werte: Merck & Co +1,86 %, Chevron Corporation +0,63 %, Amgen +0,57 %, Honeywell International +0,52 %, Coca-Cola +0,49 %

Flop-Werte: Walmart -4,30 %, Salesforce -1,82 %, Nike (B) -0,99 %, Amazon -0,98 %, Caterpillar -0,90 %

Der US Tech 100 bewegt sich bei 23.116,08 PKT und fällt um -0,57 %.

Top-Werte: PDD Holdings Incorporation (A) (A) +2,71 %, AppLovin Registered (A) +2,01 %, Alphabet +0,92 %, Alphabet Registered (C) +0,89 %, Keurig Dr Pepper +0,89 %

Flop-Werte: Fortinet -2,78 %, NXP Semiconductors -1,91 %, Palo Alto Networks -1,75 %, CoStar Group -1,75 %, Intel -1,62 %

Der S&P 500 bewegt sich bei 6.366,21 PKT und fällt um -0,45 %.

Top-Werte: Packaging of America +3,35 %, Hewlett Packard Enterprise +2,12 %, GE Vernova +1,93 %, Merck & Co +1,86 %, Nordson +1,80 %

Flop-Werte: Walmart -4,30 %, Fortinet -2,78 %, Moderna -2,71 %, First Solar -2,51 %, Target -2,33 %