    StartseitevorwärtsIndizesvorwärtsDow Jones IndexvorwärtsNachrichten zu Dow Jones

    Aktien New York

    137 Aufrufe 137 0 Kommentare 0 Kommentare

    Moderate Verluste vor Notenbankentreffen in Jackson Hole

    Für Sie zusammengefasst
    • US-Börsen geben moderat nach vor Notenbanktreffen.
    • Powell-Rede am Freitag könnte Zinssenkung signalisieren.
    • Dow Jones und Nasdaq verlieren, Rekordhochs abgegeben.
    Aktien New York - Moderate Verluste vor Notenbankentreffen in Jackson Hole
    Foto: pexels - pixabay

    NEW YORK (dpa-AFX) - Nach den jüngsten Rekorden und vor möglicherweise wichtigen geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Das Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beginnt an diesem Tag. Spannend wird es wohl aber erst am Freitag mit der Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell. Es werden Hinweise auf eine Zinssenkung im September erhofft. An den Finanzmärkten gilt ein kleiner Schritt von 0,25 Prozentpunkten nach unten inzwischen als eingepreist.

    Im frühen Handel verlor der Dow Jones Industrial 0,6 Prozent auf 44.677 Punkte. Zwei Tage zuvor war er noch über 44.200 Zählern auf ein Rekordhoch geklettert, gab einen kleinen Teil der Gewinne wieder ab und hat sich seither nur recht wenig bewegt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Dow Jones Industrial Average Excess Return!
    Short
    48.300,00€
    Basispreis
    30,56
    Ask
    × 14,58
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Long
    41.300,00€
    Basispreis
    31,49
    Ask
    × 14,36
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von

    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Der marktbreite S&P 500, der vor rund einer Woche eine Bestmarke erreicht hatte, sank am Donnerstag um 0,3 Prozent auf 6.375 Punkte. Mit stand Der überwiegend mit Technologiewerten bestückte Nasdaq 100 verlor 0,4 Prozent auf 23.166 Zähler. Damit gab er den dritten Tag in Folge nach. Von seinem Rekordhoch vor etwas mehr als einer Woche ist er inzwischen wieder um fast dreieinhalb Prozent zurückgekommen.

    Powell dürfte die Erwartungen an ein Signal für eine erste Zinssenkung schon im September nicht enttäuschen, schrieb Chefökonom Michael Heise vom Vermögensverwalter HQ Trust. Für 2025 würden wohl weiterhin mehrheitlich zwei kleine Zinsschritte erwartet. Wichtig für die Reaktion der Aktienmärkte sei, "ob die Mitglieder des Offenmarktausschusses ihre Zinserwartungen für 2026 nach unten nehmen und wenn ja, wie stark". Heise geht von geldpolitischen Lockerungssignalen aus, nachdem sich schon bei der vergangenen Sitzung zwei Mitglieder für eine Zinssenkung ausgesprochen hatten./ck/he




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu Dow Jones - CG3AA2 - US2605661048

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über Dow Jones. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!


    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Aktien New York Moderate Verluste vor Notenbankentreffen in Jackson Hole Nach den jüngsten Rekorden und vor möglicherweise wichtigen geldpolitischen Signalen haben die US-Börsen am Donnerstag moderat nachgegeben. Das Notenbankentreffen in Jackson Hole im US-Bundesstaat Wyoming beginnt an diesem Tag. Spannend wird es wohl …