Grünes Licht von Brasiliens Minenbehörde stärkt Homeruns Silica-Entwicklung

Mit den heutigen Pressemitteilung hat Homerun Resources Inc. einen weiteren entscheidenden Schritt zur Festigung seiner Position als führendes Unternehmen im Bereich hochreines Silica getan. Die brasilianische Minenbehörde ANM (Agência Nacional de Mineração) hat den Finalen Explorationsbericht für die von Companhia Bahiana de Pesquisa Mineral (CBPM) gepachteten Schürfrechte im Santa Maria Eterna High Purity Silica District, Bundesstaat Bahia, Brasilien, formell genehmigt.

Der Bericht, der eine NI 43-101 konforme Ressourcenschätzung enthält, weist 25,56 Mio. Tonnen ("Measured") und 38,35 Mio. Tonnen ("Inferred") an ultra-hochgradigem Silica-Sand (>99,6% SiO2) aus. Dies stellt eine bedeutende Bestätigung des Umfangs und der Qualität von Homeruns Silica-Lagerstätten dar und bildet die Grundlage für den nächsten Schritt – die Einreichung des Antrags auf die Finale Abbaukonzession.

Warum das für Investoren wichtig ist



Diese Genehmigung ist mehr als nur ein regulatorischer Meilenstein; sie stärkt den Weg des Unternehmens hin zur Kommerzialisierung:

• Ressourcensicherheit: Die ANM-Genehmigung bestätigt Homeruns Ressourcenbasis, reduziert Projektrisiken und unterstützt langfristige Entwicklungspläne.

• Genehmigungsdynamik: Mit einem CBPM-Pachtvertrag, der bereits vollständig für den sofortigen Abbau genehmigt ist, beschleunigt die heutige Genehmigung den Übergang von der Exploration zur Produktion im industriellen Maßstab.

• Strategischer Vorteil: Hochreines Silica ist ein kritischer Rohstoff für Solarglas, fortschrittliche Batterien und Energiespeichertechnologien. Die Nachfrage steigt rasant, während Lieferketten außerhalb Chinas begrenzt bleiben.

• Vertikale Integration: Homerun ist nicht nur ein Bergbauunternehmen – es baut ein vertikal integriertes Geschäft für Energiematerialien auf, einschließlich einer 120.000 t/Jahr Silica-Aufbereitungsanlage, einer 365.000 t/Jahr Solarglasfabrik sowie Partnerschaften mit der University of California – Davis und dem U.S. Department of Energy/NREL für fortschrittliche Reinigungs- und Speichertechnologien.

Brian Leeners, CEO von Homerun, betonte: "Dies ist ein weiterer wichtiger Schritt beim Wachstum und der Weiterentwicklung unserer kontrollierten Ressourcen im Santa Maria Eterna District. Zusammen mit unseren anderen CBPM-Pachtverträgen und Lieferpartnerschaften bauen wir mehrere große, vollständig genehmigte Quellen für hochreinen Silica-Sand auf, die unsere Initiativen in den Bereichen Silica-Verarbeitung, Solarglas, Energiespeicherung und fortschrittliche Materialien in Brasilien für die nächsten 100+ Jahre unterstützen."

Das große Ganze



Für Investoren bestätigt diese News, dass Homerun seinen 3-Phasen-Entwicklungsplan konsequent umsetzt:

1. Sicherung großflächiger Silica-Ressourcen in Brasilien.

2. Vorantreiben von Genehmigungen und Infrastruktur in Richtung Abbau und Verarbeitung.

3. Erschließung nachgelagerter Wertschöpfung in den Bereichen Solar, Speicher und fortschrittliche Materialien.

Mit 6 Profit-Centern, die auf seiner Silica-Basis aufbauen, entwickelt sich Homerun zu einem einzigartigen, vertikal integrierten Anbieter von sauberen Energiematerialien – positioniert im Zentrum der globalen Energiewende.



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)

Homerun: Aufbruch in eine neue Ära für Advanced Materials und Energie

Homerun Resources Inc. hat soeben seine neueste Unternehmenspräsentation veröffentlicht – und der Fahrplan könnte klarer nicht sein: Das Unternehmen steht kurz davor, sich von einem Rohstoffentwickler in ein vertikal integriertes Kraftzentrum für Advanced Materials und saubere Energielösungen zu verwandeln. Die neue Präsentation betont sowohl den Umfang der in Bahia, Brasilien, laufenden Projekte als auch die kurzfristigen Meilensteine, die Investoren erwarten können, während Homerun von der Planung zur Umsetzung übergeht.

Im Zentrum von Homeruns Strategie steht das Belmonte-Silica-Sand-Distrikt in Bahia, Brasilien – eines der hochgradigsten und strategisch günstigsten Lagerstätten von hochreinem Quarz (HPQ) Silica weltweit. Mit langfristigen Lieferverträgen, staatlicher Unterstützung einschließlich Steueranreizen und einer Landspende sowie der Integration in die nationale Strategie Brasiliens für strategische Mineralien ist Homerun bestens positioniert, um die Nachfrage von Industrien zu bedienen, die derzeit stark von chinesischen Lieferketten abhängig sind.

Warum das jetzt wichtig ist



Homerun richtet sich an der brasilianischen Industriepolitik aus, die Wertschöpfung im Land anstrebt, anstatt Rohstoffe nur zu exportieren. Mit voller staatlicher Unterstützung, Finanzierungsmöglichkeiten über BNDES und Finep sowie einem einzigartigen geologischen Vorteil treibt das Unternehmen eine mehrgleisige Projektpipeline voran: Silica-Reinigung, Solarglas, Energiespeicherung und erneuerbare Technologien.

Die weltweite Nachfrage nach ultra-reinem Silica, Solarglas und fortschrittlichen Energielösungen explodiert. Brasilien – bereits der größte Solarmarkt außerhalb Chinas – verdoppelt seine Kapazität und fördert aktiv die lokale Produktion. In diesem perfekten Umfeld baut Homerun das erste vollständig integrierte Silica-zu-Solar-Ökosystem in Lateinamerika auf.



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)

Anstehende Meilensteine: Worauf Investoren achten sollten



Silica-Reinigungsanlage

• Ziel: Erste Produktion Ende 2025 / Anfang 2026

• Anfangskapazität: 120.000 t/Jahr, skalierbar

• Highlight: Produktion von >99,99% ultra-reinem Silica – Grundlage für Solar, Halbleiter und fortschrittliche Energiespeicher

• Investor-Catalyst: CAPEX-Entscheidung, Genehmigungen, Finanzierungsankündigungen, Baubeginn

Solarglasfabrik

• Ziel: 2027

• Kapazität: 365.000 t/Jahr – genug, um Brasiliens Abhängigkeit von China (aktuell 99% importiert) zu durchbrechen

• Highlight: Mehrere LOIs bereits unterzeichnet, darunter mindestens 120.000 t/Jahr zu $750 USD/t

• Investor-Catalyst: Ergebnisse der Machbarkeitsstudie, bindende Abnahmeverträge, EPC-Verträge, BNDES-Finanzierungsupdates

Enduring Energy Storage System (TES)

• Ziel: Pilot-Kommerzialisierung im Gange

• Highlight: Entwickelt mit dem NREL (U.S. Department of Energy); geringere CAPEX, Lebensdauer 30+ Jahre, skalierbar bis hin zu Großkraftwerksprojekten – eine echte Alternative zu herkömmlichen Batterien

• Investor-Catalyst: Pilotdaten, erste kommerzielle Verträge, Rollout skalierbarer Speichersysteme

Perowskit-Solar + KI-Energiemanagement (Halocell + Seis Solar)

• Ziel: Sofortige Expansion

• Highlight: Seis Solar bringt 2.800 aktive Kunden und 70 Mio. EUR an kumulierten Umsatz in den letzten 3 Jahren (2022-2024) ein; Halocell ergänzt bahnbrechende Perowskit-PV-Technologie. Zusammen mit KI-basiertem Energiehandel und -management baut Homerun ein wiederkehrendes Umsatzmodell auf.

• Investor-Catalyst: Abschluss der Seis-Solar-Akquisition, SaaS-Rollout, Kommerzialisierung der Perowskit-PV-Produkte

Das große Ganze



Homerun baut nicht einfach Minen oder Fabriken – es baut eine komplett neue Lieferkette für die Energiewende:

• vom Rohsilica-Abbau in Belmonte,

• über die Verarbeitung zu ultra-reinem Silica,

• bis hin zur Herstellung von Solarglas,

• zu Next-Gen-Solarmodulen und Energiespeicherlösungen.

Dieses Full-Stack-Modell ermöglicht es Homerun, Wertschöpfung auf jeder Stufe einzufangen – und mit der aktiven Unterstützung der brasilianischen Regierung für inländische Wertschöpfung könnte das Timing nicht besser sein.

Was Investoren als Nächstes erwartet



Die kommenden 12-24 Monate werden gespickt sein mit werttreibenden News: Ergebnisse von Machbarkeitsstudien, Finanzierungspakete, Baustarts und Produktionsbeginn. Sollte dies erfolgreich umgesetzt werden, wird Homerun nicht nur Brasiliens Solarlieferkette diversifizieren, sondern auch als First-Mover im Bereich Silica-to-Energy-Lösungen weltweit auftreten.

Für Investoren, die auf den Megatrend Energiewende setzen, bietet Homerun einen frühen Hebel auf eine vertikal integrierte, staatlich unterstützte Wachstumsstory – mit mehreren Profit-Centern, starken Partnern und einem klaren First-Mover-Vorteil. Homerun nimmt nicht nur an der Energiewende teil. Homerun baut sie.



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)



Vollbild / Quelle: Homeruns Unternehmenspräsentation (August 2025)

Unternehmensdetails



Homerun Resources Inc.

#2110 - 650 West Georgia Street

Vancouver, BC, V6B 4N7 Kanada

Telefon: +1 844 727 5631

Email: info@homerunresources.com

www.homerunresources.com

ISIN: CA43758P1080 / CUSIP: 43758P

Aktien im Markt: 64.073.179



Vollbild / Quelle

Kanada-Symbol (TSX.V): HMR

Aktueller Kurs: $0,96 CAD (20.08.2025)

Marktkapitalisierung: $62 Mio. CAD



Vollbild / Quelle

Deutschland-Ticker / WKN: 5ZE / A3CYRW

Aktueller Kurs: €0,555 EUR (21.08.2025)

Marktkapitalisierung: €36 Mio. EUR

Kontakt:



www.rockstone-research.com

