Ölpreise ziehen leicht an – US-Nachfrage und Ukraine-Krieg stützen den Markt

Die Ölpreise haben am Donnerstag moderat zugelegt. Brent-Rohöl-Futures kletterten auf etwa 66,95 US-Dollar pro Barrel. Das US-amerikanische West Texas Intermediate (WTI) stieg auf 67,77 Dollar pro Barrel (Stand 15:35 Uhr MESZ). Bereits zuvor hatten beide Kontrakte um mehr als ein Prozent zugelegt. Treibend wirkten vor allem Anzeichen einer robusten US-Nachfrage sowie die anhaltende Unsicherheit rund um den Krieg in der Ukraine.

Russland warnte am Mittwoch, dass Versuche, Sicherheitsfragen in der Ukraine ohne Moskaus Beteiligung zu klären, "in eine Sackgasse führen" würden. Analyst Gaurav Sharma äußerte, dass ein erfolgreicher Frieden und eine schrittweise Rückkehr Russlands in die internationale Gemeinschaft den Ölmarkt belasten könnten. Kurzfristig sieht Sharma die untere Preisgrenze für Brent jedoch bei rund 65 Dollar pro Barrel.

US-Zölle auf indische Ölimporte

US-Präsident Donald Trump kündigte zudem zusätzliche Zölle von 25 Prozent auf indische Waren ab dem 27. August an. Hintergrund sind Indiens Ölimporte aus Russland, die rund 35 Prozent der Gesamtimporte des Landes ausmachen. Russische Diplomaten in Neu-Delhi versicherten jedoch, dass Russland die Lieferungen nach Indien trotz der US-Warnungen fortsetzen werde.

Lagerbestände und Nachfrage im Fokus

Die Unsicherheit über den weiteren Verlauf des Ukraine-Kriegs und mögliche neue Sanktionen gegen Russland stützen die Ölpreise weiterhin, erläuterte Tamas Varga von PVM Oil Associates. Hinzu kommt, dass die US-Rohölbestände in der vergangenen Woche überraschend stark um 6 Millionen Barrel auf 420,7 Millionen Barrel zurückgingen. Analysten hatten lediglich mit einem Rückgang von 1,8 Millionen Barrel gerechnet.

Ashley Kelty von Panmure Liberum wies darauf hin, dass der starke Rückgang der Lagerbestände zwar auf eine steigende Nachfrage hindeutet, die höheren Lagerbestände in Cushing jedoch zeigen, dass die Grundnachfrage schwächer ist. Teilweise sei der Rückgang durch höhere Raffinerieläufe und steigende Exporte bedingt.

Fed-Symposium im Blick

Blickfang für Investoren ist zudem das Jackson-Hole-Symposium der US-Notenbank, das am Donnerstag startet. Fed-Chef Jerome Powell wird am Freitag um 10 Uhr US-Ostküstenzeit (16:00 Uhr MESZ) sprechen. Marktteilnehmer erhoffen sich Hinweise, ob die Fed im September die Zinsen senken wird – ein Schritt, der die Ölpreise zusätzlich beeinflussen könnte.

