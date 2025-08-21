Indonesien und Japan Schlüsselländer für Wirtschaft

JAKARTA (dpa-AFX) - Außenminister Johann Wadephul sieht in Indonesien und Japan Schlüsselländer in Asien für die deutsche Wirtschaft. "Indonesien ist ein gutes Beispiel dafür, dass wir Märkte haben auf der Welt, die bei uns nicht richtig gesehen werden", sagte der CDU-Politiker in der indonesischen Hauptstadt Jakarta zum Abschluss eines viertägigen Antrittsbesuches in beiden Ländern. Wadephul hatte zuvor eine Produktionsanlage des Lkw- und Busherstellers Daimler Truck AG in Jakarta besucht.

Indonesien sei ein Land mit mehr als 280 Millionen Menschen, das sich langsam, aber stetig nach oben entwickele, sagte Wadephul. "Eine wachsende Mittelschicht, eine wachsende Zahl von Verbraucherinnen und Verbrauchern, die nach neuen Produkten und nach neuen Ideen Ausschau halten, die müssen wir endlich erkennen", fügte er hinzu. "Es gibt eben nicht den einen Weg, sich breiter aufzustellen oder den einen Weg, sich unabhängig zu machen, sondern viele Wege. Und ich glaube, dass insbesondere hier in dieser Region große Chancen bestehen."