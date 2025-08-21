Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im DAX am 21.08.2025
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im DAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.08.2025 im DAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,23 %
Platz 1
Performance 1M: -15,17 %
Commerzbank
Tagesperformance: +3,21 %
Platz 2
Performance 1M: +30,57 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,35 %
Platz 3
Performance 1M: +6,03 %
Beiersdorf
Tagesperformance: -2,16 %
Platz 4
Performance 1M: -4,20 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -3,90 %
