Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im TecDAX am 21.08.2025
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im TecDAX. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.08.2025 im TecDAX. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
SMA Solar Technology
Tagesperformance: -4,61 %
Platz 1
Performance 1M: +15,63 %
United Internet
Tagesperformance: +4,10 %
Platz 2
Performance 1M: +1,97 %
HENSOLDT
Tagesperformance: +3,94 %
Platz 3
Performance 1M: -22,54 %
Evotec
Tagesperformance: -2,33 %
Platz 4
Performance 1M: -17,62 %
Sartorius Vz.
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 5
Performance 1M: -3,90 %
