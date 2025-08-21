Performance Aktien
Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 21.08.2025
Foto: Facundo Arrizabalaga - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im E-Stoxx 50. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 21.08.2025 im E-Stoxx 50. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Rheinmetall
Tagesperformance: +3,30 %
Tagesperformance: +3,30 %
Platz 1
Performance 1M: -15,17 %
Performance 1M: -15,17 %
Wolters Kluwer
Tagesperformance: -2,65 %
Tagesperformance: -2,65 %
Platz 2
Performance 1M: -15,61 %
Performance 1M: -15,61 %
DHL Group
Tagesperformance: -2,42 %
Tagesperformance: -2,42 %
Platz 3
Performance 1M: +6,03 %
Performance 1M: +6,03 %
Pernod Ricard
Tagesperformance: -2,11 %
Tagesperformance: -2,11 %
Platz 4
Performance 1M: +9,71 %
Performance 1M: +9,71 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
Tagesperformance: -2,07 %
Tagesperformance: -2,07 %
Platz 5
Performance 1M: +4,72 %
Performance 1M: +4,72 %
Hermes International
Tagesperformance: -2,02 %
Tagesperformance: -2,02 %
Platz 6
Performance 1M: -10,88 %
Performance 1M: -10,88 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte