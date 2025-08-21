BDT Med Aut 11,50 % bis 11/28: Umsatzplus trotz Wirtschaftslage!
BDT Media Automation GmbH übertrifft Erwartungen mit gestärkter Finanzlage und zukunftsweisenden Produktinnovationen.
- BDT Media Automation GmbH erzielte im ersten Halbjahr 2025 einen Umsatz von rund 71 Mio. Euro, was 2 % über dem Planumsatz liegt.
- Der Umsatz sank im Vergleich zum Vorjahr (88,7 Mio. Euro), jedoch konnte die Rohmarge von 27,6 % auf 29,8 % gesteigert werden.
- Der Kursrückgang des US-Dollars führte zu Verlusten von etwa 3 Mio. Euro, das bereinigte EBITDA betrug 6,5 Mio. Euro.
- Das Eigenkapital stieg von 16,5 Mio. Euro auf 17,0 Mio. Euro, die Eigenkapitalquote verbesserte sich von 22,3 % auf 32,6 %.
- BDT stellte erfolgreich das neue Produkt „Orion“ auf internationalen Cloud-Messen vor und plant einen Jahresüberschuss zwischen 2,5 Mio. Euro und 5,0 Mio. Euro für 2025.
- Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter und hat über 30 aktive Patente, mit Standorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.
