GaLaBau-Branchenreport mit "Extra" / Stabilität und gute Zukunftsperspektiven im GaLaBau (FOTO)
Bad Honnef (ots) - Mit dem Branchenreport 2025 gibt der Bundesverband Garten-,
Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) wieder einmal fundierte Einblicke in
Strukturen, Trends und Perspektiven des GaLaBau in Deutschland. Erstmals umfasst
die Publikation auch einen BGL-Geschäftsbericht. Neben aktuellen Kennzahlen,
langfristigen Entwicklungen und politischen Analysen gibt er einen Überblick
über die Arbeit des Bundesverbandes im Geschäftsjahr 2024. Der
GaLaBau-Branchenreport entstand zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit Professor
Dr.-Ing. Heiko Meinen und Diplom-Ing. Jens Kullmann.
"Mit dem Branchenreport zeigen wir erneut, wie leistungsfähig und
zukunftsrelevant der GaLaBau ist", sagt BGL-Präsident Thomas Banzhaf. Vor dem
Hintergrund globaler Krisen, einer angespannten gesellschaftlichen Stimmung und
eines weiteren Jahres mit zunehmenden Extremwetterereignissen, nimmt der BGL die
Verantwortung des Garten- und Landschaftsbaus bei der Bekämpfung der Folgen der
Klimakrise in seinem Bericht in den Fokus.
Im Mittelpunkt des BGL-Geschäftsberichts steht die Rückschau auf zentrale Events
und Erfolge im Geschäftsjahr 2024: Dazu gehören die 25. Internationale Leitmesse
GaLaBau in Nürnberg und die Mitwirkung beim "1. Forum Die Grüne Stadt". Mit
diesem Kongress hat die Stiftung "Die Grüne Stadt" im Allianz Forum Berlin ein
richtungsweisendes Event für Fachleute aus Politik, Planung, Wissenschaft und
Praxis veranstaltet.
Der BGL sendet in seinem Geschäftsbericht starke Botschaften und klare
Forderungen zur klimaresilienten Stadtentwicklung: "Wir gestalten die
grün-blaue, lebenswerte Stadt der Zukunft. Wir sind ein wesentlicher Teil der
Lösung für die Klimaanpassung. Das ist eine Arbeit, die gesellschaftlich
hochrelevant ist. Gleichzeitig schafft sie Sinn, stiftet Identifikation - und
macht unsere Branche attraktiv für neue Fachkräfte", so Thomas Banzhaf, der
fordert: "Klimaanpassung muss eine Gemeinschaftsaufgabe werden, verankert im
Grundgesetz!"
Der Branchenreport zeichnet aktuell das Bild einer Branche, die sich auch in
wirtschaftlich schwierigen Zeiten als resilient erweist:
- 2024 wuchs die Branche wieder stärker als das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Für
2025 erwarten die Autoren jedoch eine Stagnation des Branchenwachstums.
- Der Umsatz sank real durch Baupreissteigerungen - doch die "Talfahrt" 2023 ist
gestoppt: Aufholeffekte sind erkennbar, auch wenn das reale Wachstum ein
leichtes Minus aufwies.
- Insgesamt verbesserten sich Produktivität und Wirtschaftlichkeit 2024.
- Niedrige Insolvenzzahlen sind Indikator für wirtschaftliche Stabilität.
- Der "Hausgarten" (oder "Privatgarten") verlor 2024 gegenüber dem öffentlichen
Sektor etwas an Gewicht. Pflegeleistungen gewannen gegenüber dem Neubau an
Bedeutung.
- 40 Prozent der GaLaBau-Betriebe wurden von Menschen über 60 geführt. Die Fach-
und Führungskräftelücke wuchs.
- Attraktiver Arbeitgeber: Die Ausbildungsquote im GaLaBau blieb 2024 relativ
stabil auf einem hohen Niveau .
Beste Aussichten für den Wettbewerb um Fachkräfte, die einen sicheren
Arbeitsplatz und gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten suchen!
Nicht nur durch die regelmäßigen Erhebungen im Herbst und Frühjahr, auch durch
seinen "GaLaBau-Unternehmens-Check" hat der BGL als Arbeitgeber- und
Wirtschaftsverband der Landschaftsgärtner*innenumfassenden Einblick in die
kurz-, mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung der Branche: Schon
seit 2001 erhebt und veröffentlicht der BGL die wirtschaftlichen Kennzahlen von
nunmehr über 4.200 Betrieben des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus.
Mittlerweile erwirtschaften sie mehr als 60 Prozent des Umsatzes aller
GaLaBau-Betriebe in Deutschland - obwohl sie nur knapp ein Viertel aller
deutschen Betriebe ausmachen.
Der GaLaBau-Branchenreport wird den zwölf GaLaBau-Landesverbänden und ihren
Mitgliedsbetrieben kostenfrei als Printversion zugeschickt. Als E-Paper und als
PDF (zum Download) ist er zudem ab sofort hier frei abrufbar:
https://www.galabau.de/branchenreport
Pressekontakt:
Katrin Block (Pressesprecherin)
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.
Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad Honnef
Tel: 02224 7707-17, E-Mail: k.block@galabau.de
Alle BGL-Pressemitteilungen sind hier abrufbar:
https://www.galabau.de/pressemitteilungen.aspx
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/117960/6101667
OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. G
aLaBau / Grün in die Stadt
Autor folgen