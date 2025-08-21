GaLaBau-Branchenreport mit "Extra" / Stabilität und gute Zukunftsperspektiven im GaLaBau (FOTO)

Bad Honnef (ots) - Mit dem Branchenreport 2025 gibt der Bundesverband Garten-,

Im Mittelpunkt des BGL-Geschäftsberichts steht die Rückschau auf zentrale Eventsund Erfolge im Geschäftsjahr 2024: Dazu gehören die 25. Internationale LeitmesseGaLaBau in Nürnberg und die Mitwirkung beim "1. Forum Die Grüne Stadt". Mitdiesem Kongress hat die Stiftung "Die Grüne Stadt" im Allianz Forum Berlin einrichtungsweisendes Event für Fachleute aus Politik, Planung, Wissenschaft undPraxis veranstaltet.Der BGL sendet in seinem Geschäftsbericht starke Botschaften und klareForderungen zur klimaresilienten Stadtentwicklung: "Wir gestalten diegrün-blaue, lebenswerte Stadt der Zukunft. Wir sind ein wesentlicher Teil derLösung für die Klimaanpassung. Das ist eine Arbeit, die gesellschaftlichhochrelevant ist. Gleichzeitig schafft sie Sinn, stiftet Identifikation - undmacht unsere Branche attraktiv für neue Fachkräfte", so Thomas Banzhaf, derfordert: "Klimaanpassung muss eine Gemeinschaftsaufgabe werden, verankert imGrundgesetz!"Der Branchenreport zeichnet aktuell das Bild einer Branche, die sich auch inwirtschaftlich schwierigen Zeiten als resilient erweist:- 2024 wuchs die Branche wieder stärker als das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Für2025 erwarten die Autoren jedoch eine Stagnation des Branchenwachstums.- Der Umsatz sank real durch Baupreissteigerungen - doch die "Talfahrt" 2023 istgestoppt: Aufholeffekte sind erkennbar, auch wenn das reale Wachstum einleichtes Minus aufwies.- Insgesamt verbesserten sich Produktivität und Wirtschaftlichkeit 2024.- Niedrige Insolvenzzahlen sind Indikator für wirtschaftliche Stabilität.- Der "Hausgarten" (oder "Privatgarten") verlor 2024 gegenüber dem öffentlichenSektor etwas an Gewicht. Pflegeleistungen gewannen gegenüber dem Neubau anBedeutung.- 40 Prozent der GaLaBau-Betriebe wurden von Menschen über 60 geführt. Die Fach-und Führungskräftelücke wuchs.- Attraktiver Arbeitgeber: Die Ausbildungsquote im GaLaBau blieb 2024 relativstabil auf einem hohen Niveau .Beste Aussichten für den Wettbewerb um Fachkräfte, die einen sicherenArbeitsplatz und gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten suchen!Nicht nur durch die regelmäßigen Erhebungen im Herbst und Frühjahr, auch durchseinen "GaLaBau-Unternehmens-Check" hat der BGL als Arbeitgeber- undWirtschaftsverband der Landschaftsgärtner*innenumfassenden Einblick in diekurz-, mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung der Branche: Schonseit 2001 erhebt und veröffentlicht der BGL die wirtschaftlichen Kennzahlen vonnunmehr über 4.200 Betrieben des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus.Mittlerweile erwirtschaften sie mehr als 60 Prozent des Umsatzes allerGaLaBau-Betriebe in Deutschland - obwohl sie nur knapp ein Viertel allerdeutschen Betriebe ausmachen.Der GaLaBau-Branchenreport wird den zwölf GaLaBau-Landesverbänden und ihrenMitgliedsbetrieben kostenfrei als Printversion zugeschickt. Als E-Paper und alsPDF (zum Download) ist er zudem ab sofort hier frei abrufbar:https://www.galabau.de/branchenreportBGLPressekontakt:Katrin Block (Pressesprecherin)Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V.Alexander-von-Humboldt-Straße 4, 53604 Bad HonnefTel: 02224 7707-17, E-Mail: k.block@galabau.deAlle BGL-Pressemitteilungen sind hier abrufbar:https://www.galabau.de/pressemitteilungen.aspxWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/117960/6101667OTS: Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. GaLaBau / Grün in die Stadt