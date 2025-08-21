    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsPressemitteilungenvorwärtsNachricht

    GaLaBau-Branchenreport mit "Extra" / Stabilität und gute Zukunftsperspektiven im GaLaBau (FOTO)

    Bad Honnef (ots) - Mit dem Branchenreport 2025 gibt der Bundesverband Garten-,
    Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL) wieder einmal fundierte Einblicke in
    Strukturen, Trends und Perspektiven des GaLaBau in Deutschland. Erstmals umfasst
    die Publikation auch einen BGL-Geschäftsbericht. Neben aktuellen Kennzahlen,
    langfristigen Entwicklungen und politischen Analysen gibt er einen Überblick
    über die Arbeit des Bundesverbandes im Geschäftsjahr 2024. Der
    GaLaBau-Branchenreport entstand zum dritten Mal in Zusammenarbeit mit Professor
    Dr.-Ing. Heiko Meinen und Diplom-Ing. Jens Kullmann.

    "Mit dem Branchenreport zeigen wir erneut, wie leistungsfähig und
    zukunftsrelevant der GaLaBau ist", sagt BGL-Präsident Thomas Banzhaf. Vor dem
    Hintergrund globaler Krisen, einer angespannten gesellschaftlichen Stimmung und
    eines weiteren Jahres mit zunehmenden Extremwetterereignissen, nimmt der BGL die
    Verantwortung des Garten- und Landschaftsbaus bei der Bekämpfung der Folgen der
    Klimakrise in seinem Bericht in den Fokus.

    Im Mittelpunkt des BGL-Geschäftsberichts steht die Rückschau auf zentrale Events
    und Erfolge im Geschäftsjahr 2024: Dazu gehören die 25. Internationale Leitmesse
    GaLaBau in Nürnberg und die Mitwirkung beim "1. Forum Die Grüne Stadt". Mit
    diesem Kongress hat die Stiftung "Die Grüne Stadt" im Allianz Forum Berlin ein
    richtungsweisendes Event für Fachleute aus Politik, Planung, Wissenschaft und
    Praxis veranstaltet.

    Der BGL sendet in seinem Geschäftsbericht starke Botschaften und klare
    Forderungen zur klimaresilienten Stadtentwicklung: "Wir gestalten die
    grün-blaue, lebenswerte Stadt der Zukunft. Wir sind ein wesentlicher Teil der
    Lösung für die Klimaanpassung. Das ist eine Arbeit, die gesellschaftlich
    hochrelevant ist. Gleichzeitig schafft sie Sinn, stiftet Identifikation - und
    macht unsere Branche attraktiv für neue Fachkräfte", so Thomas Banzhaf, der
    fordert: "Klimaanpassung muss eine Gemeinschaftsaufgabe werden, verankert im
    Grundgesetz!"

    Der Branchenreport zeichnet aktuell das Bild einer Branche, die sich auch in
    wirtschaftlich schwierigen Zeiten als resilient erweist:

    - 2024 wuchs die Branche wieder stärker als das Bruttoinlandsprodukt (BIP). Für
    2025 erwarten die Autoren jedoch eine Stagnation des Branchenwachstums.
    - Der Umsatz sank real durch Baupreissteigerungen - doch die "Talfahrt" 2023 ist
    gestoppt: Aufholeffekte sind erkennbar, auch wenn das reale Wachstum ein
    leichtes Minus aufwies.
    - Insgesamt verbesserten sich Produktivität und Wirtschaftlichkeit 2024.
    - Niedrige Insolvenzzahlen sind Indikator für wirtschaftliche Stabilität.
    - Der "Hausgarten" (oder "Privatgarten") verlor 2024 gegenüber dem öffentlichen
    Sektor etwas an Gewicht. Pflegeleistungen gewannen gegenüber dem Neubau an
    Bedeutung.
    - 40 Prozent der GaLaBau-Betriebe wurden von Menschen über 60 geführt. Die Fach-
    und Führungskräftelücke wuchs.
    - Attraktiver Arbeitgeber: Die Ausbildungsquote im GaLaBau blieb 2024 relativ
    stabil auf einem hohen Niveau .

    Beste Aussichten für den Wettbewerb um Fachkräfte, die einen sicheren
    Arbeitsplatz und gute berufliche Entwicklungsmöglichkeiten suchen!

    Nicht nur durch die regelmäßigen Erhebungen im Herbst und Frühjahr, auch durch
    seinen "GaLaBau-Unternehmens-Check" hat der BGL als Arbeitgeber- und
    Wirtschaftsverband der Landschaftsgärtner*innenumfassenden Einblick in die
    kurz-, mittel- und langfristige wirtschaftliche Entwicklung der Branche: Schon
    seit 2001 erhebt und veröffentlicht der BGL die wirtschaftlichen Kennzahlen von
    nunmehr über 4.200 Betrieben des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaus.
    Mittlerweile erwirtschaften sie mehr als 60 Prozent des Umsatzes aller
    GaLaBau-Betriebe in Deutschland - obwohl sie nur knapp ein Viertel aller
    deutschen Betriebe ausmachen.

    Der GaLaBau-Branchenreport wird den zwölf GaLaBau-Landesverbänden und ihren
    Mitgliedsbetrieben kostenfrei als Printversion zugeschickt. Als E-Paper und als
    PDF (zum Download) ist er zudem ab sofort hier frei abrufbar:
    https://www.galabau.de/branchenreport

    BGL

