Packaging of America - Aktie steigt rasant +5,17 % - 21.08.2025

Die Packaging of America Aktie konnte bisher um +5,17 % auf 178,85€ zulegen. Das sind +8,80 € mehr als am letzten Handelstag. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

PCA ist ein führender Anbieter von Wellpappenverpackungen in den USA, bekannt für kundenorientierte Lösungen und ein starkes Produktionsnetzwerk. Hauptkonkurrenten sind International Paper, WestRock und Georgia-Pacific.

Trotz des heutigen Anstiegs mussten die Packaging of America Aktionäre in den letzten drei Monaten einen Kursrückgang von -0,51 % verkraften.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Packaging of America Aktie damit um -0,95 % günstiger geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -1,19 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von Packaging of America -21,70 % verloren.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,14 % geändert.

Packaging of America Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,95 % 1 Monat -1,19 % 3 Monate -0,51 % 1 Jahr -3,86 %

Informationen zur Packaging of America Aktie

Es gibt 90 Mio. Packaging of America Aktien. Damit ist das Unternehmen 15,18 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Packaging of America Aktie jetzt kaufen?

Ob die Packaging of America Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Packaging of America Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.