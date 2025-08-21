Eurokurs gibt nach - US-Konjunkturdaten stützen Dollar

Aha und die anderen Nationen, explizit die im Osten machen das alles so mit?





Also bis zum Insolvenzverwalter konnte ich noch teilweise folgen, aber was ist mit den Punkten:





an was soll dieser neue USD gekoppelt werden? sind denn die 12000 Tonnen Gold noch in den USA? und falls ja wem gehören die dann? hat der Osten - explizit China - tatsächlich nur die aktuell kolportierten Goldbestände? macht der Osten da mit, dass der Westen (=Ami), nach dem wirtschaftlich weitgehend vieles gescheitert ist, das Finanzsystem wieder mal an die Wand gefahren wurde, jetzt noch mal von vorne anfangen darf und man sich in der zweiten Reihe wieder brav anstellt und alles fein mit macht und sich vom USD fremdbestimmen lässt?





Sorry, aber das glaube ich nicht. Hier wird es eine Zeitenwende geben, das deutete sich schon einige Jahre an. Der Chinese setzt alles daran, die neue und einzige Weltmacht zu werden. Das wird denke ich auch funktionieren, da man den Westen bzgl. Finanzen an den Eiern hat, nämlich viel mehr Gold besitzt als man offiziell zugibt zu haben. Dazu die zahlreichen Abhängigkeiten, wo China vieles diktieren kann. Siehe Seltene Erden - da gab es jetzt ein Umdenken und man versucht sich von dieser Abhängigkeit abzukoppeln. Das wird aber noch einige Jahre in Anspruch nehmen. Wie bei vielen anderen Dingen hat man die Zeichen der Zeit zu spät erkannt.





Und da möchte ich gar nicht erst mit den dämlichen Europäern anfangen - allen voran Deutschland. Die fehlenden ca. 1500 Tonnen Gold im Ausland wird man mit großer Sicherheit nicht mehr zurück erhalten, für mich fast ausgeschlossen. Oder die ganzen deutschen Sichteinlagen auf den Konten der Bürger oder unter dem Kopfkissen. Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif





*Wuuuusch* - da werden sich Mr. an Euros, wo man glaubte das Vermögen sicher zu parken, die Luft auflösen...





Na ja, egal! Das wird sicher noch paar Monde dauern und nicht in Kürze passieren. Im Endspielmodus sind wir aber längst angekommen 🤠





P.S. @BrokerPoker200





"Was die wenigsten nicht verstehen" - das war etwas anders gemeint oder? Bild: //img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif