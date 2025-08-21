Original-Research
ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...
- Empfehlung: Kauf der ad pepper media-Aktie bestätigt.
- Kursziel von 5,00 Euro bleibt unverändert.
- Übernahmen stärken Ertragsdynamik bis 2026.
^
Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH
21.08.2025 / 17:15 CET/CEST
Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.
Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.
Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145
Reason for the Update
research:
Recommendation: Buy
from: 21.08.2025
Target price: 5,00 Euro
Target price on sight 12 Monate
of:
Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen
Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal
First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und
bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.
Zusammenfassung:
Die ad pepper media-Aktie hat sich vor dem Hintergrund der Übernahmen von solute und Checkout Charlie innerhalb der letzten 12 Monate etwa verdoppelt. APM ist nun ein deutlich stärkeres Unternehmen, und die durch Übernahmen getriebene Ertragsdynamik wird bis einschließlich 2026E anhalten. Die Übernahme von solute mit ihrem führenden deutschen Preisvergleichsportal hat APM's Ad-Tech-Fokus gestärkt, und die Kombination mit dem Affiliate-Netzwerk Webgains bietet Synergieeffekte. Der Bericht für das zweite Quartal bestätigt die vorläufigen Zahlen. Das Q2-EBITDA stieg um 61% auf EUR0,8 Mio., was auf den starken Beitrag (EUR0,9 Mio.) von solute zurückzuführen ist, das seit dem 1. Mai konsolidiert wird. Wir erwarten, dass die Konsolidierung von Checkout Charlie ab dem 1. Oktober zu weiterem externen Wachstum im vierten Quartal führen wird. Das Management rechnet mit deutlich höheren Umsätzen und einem deutlich höheren EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 43%).
Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.
You can download the research here:
https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6ca4e330dc28119a9ed7c04a02438a07
Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com
The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
2187284 21.08.2025 CET/CEST
°
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ad Pepper Media International Aktie
Die Ad Pepper Media International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,99 % und einem Kurs von 3,88 auf Tradegate (21. August 2025, 17:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ad Pepper Media International Aktie um +7,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,95 %.
Die Marktkapitalisierung von Ad Pepper Media International bezifferte sich zuletzt auf 98,93 Mio..
Analyst:
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Ad Pepper Media International - 940883 - NL0000238145
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Ad Pepper Media International. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Der Q2 Bericht sollte in Hinsicht auf das EBIT und das Eigenkapital ein interessanter Bericht werden.
Hier wird aktuell weder die Gegenwart noch die Zukunft gehandelt…..
Was passiert erst bei einem vollen Quartal?
Die Rechnung ist einfach: Hochgerechnet auf drei Monate ergibt solute rund 11,5 Mio. € Umsatz und 1,41 Mio. € EBITDA – rein rechnerisch. Addiert man den erstmals anstehenden Beitrag von Checkout Charlie (Sparwelt.de, Gutscheine.de) mit geschätzten 2 Mio. € Umsatz und 300 T€ EBITDA, ergibt sich für Q3 ein Potenzial von 13,5 Mio. € Umsatz und 2,26 Mio. € EBITDA. Dazu kommen wie gewohnt die Beiträge von Webgains und ad agents.
Cash auf Rekordniveau: 31 Mio. €, weiterhin keine Schulden.
Strategisch zeigt sich: ad pepper wird zur Plattform. Die Gruppe kontrolliert nun selbst Reichweite, Traffic und Daten – und damit ihre Margen. Die Integration läuft, der Aufbau eines europaweiten MarTech-Ökosystems nimmt Form an.
Fazit: Die heutige Ad-hoc ist nicht das Ziel – sie ist der Startschuss. Wer nur auf die aktuellen Zahlen schaut, übersieht: Das Beste steht noch aus.