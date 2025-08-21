ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAd Pepper Media International AktievorwärtsNachrichten zu Ad Pepper Media International

    • Empfehlung: Kauf der ad pepper media-Aktie bestätigt.
    • Kursziel von 5,00 Euro bleibt unverändert.
    • Übernahmen stärken Ertragsdynamik bis 2026.
    Foto: Arne Dedert - DPA

    Original-Research: ad pepper media International N.V. - from First Berlin Equity Research GmbH

    21.08.2025 / 17:15 CET/CEST
    Dissemination of a Research, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
    The issuer is solely responsible for the content of this research. The result of this research does not constitute investment advice or an invitation to conclude certain stock exchange transactions.

    Classification of First Berlin Equity Research GmbH to ad pepper media International N.V.

    Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145

    Reason for the Update
    research:
    Recommendation: Buy
    from: 21.08.2025
    Target price: 5,00 Euro
    Target price on sight 12 Monate
    of:
    Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen
    Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

    First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.

    Zusammenfassung:
    Die ad pepper media-Aktie hat sich vor dem Hintergrund der Übernahmen von solute und Checkout Charlie innerhalb der letzten 12 Monate etwa verdoppelt. APM ist nun ein deutlich stärkeres Unternehmen, und die durch Übernahmen getriebene Ertragsdynamik wird bis einschließlich 2026E anhalten. Die Übernahme von solute mit ihrem führenden deutschen Preisvergleichsportal hat APM's Ad-Tech-Fokus gestärkt, und die Kombination mit dem Affiliate-Netzwerk Webgains bietet Synergieeffekte. Der Bericht für das zweite Quartal bestätigt die vorläufigen Zahlen. Das Q2-EBITDA stieg um 61% auf EUR0,8 Mio., was auf den starken Beitrag (EUR0,9 Mio.) von solute zurückzuführen ist, das seit dem 1. Mai konsolidiert wird. Wir erwarten, dass die Konsolidierung von Checkout Charlie ab dem 1. Oktober zu weiterem externen Wachstum im vierten Quartal führen wird. Das Management rechnet mit deutlich höheren Umsätzen und einem deutlich höheren EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 43%).

    Bezüglich der Pflichtangaben gem. §85 Abs. 1 S. 1 WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.

    You can download the research here:
    https://eqs-cockpit.com/c/fncls.ssp?u=6ca4e330dc28119a9ed7c04a02438a07

    Contact for questions:
    First Berlin Equity Research GmbH
    Herr Gaurav Tiwari
    Tel.: +49 (0)30 809 39 686
    web: www.firstberlin.com
    E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

    The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
    Archive at www.eqs-news.com

    2187284 21.08.2025 CET/CEST

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Ad Pepper Media International Aktie

    Die Ad Pepper Media International Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +8,99 % und einem Kurs von 3,88 auf Tradegate (21. August 2025, 17:14 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Ad Pepper Media International Aktie um +7,19 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +20,95 %.

    Die Marktkapitalisierung von Ad Pepper Media International bezifferte sich zuletzt auf 98,93 Mio..


    Rating: Kaufen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
