ad pepper media International N.V. (von First Berlin Equit...

Company Name: ad pepper media International N.V. ISIN: NL0000238145



Recommendation: Buy

from: 21.08.2025

Target price: 5,00 Euro

Target price on sight 12 Monate

Last rating change: 20.07.2020: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen

Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 5,00.



Die ad pepper media-Aktie hat sich vor dem Hintergrund der Übernahmen von solute und Checkout Charlie innerhalb der letzten 12 Monate etwa verdoppelt. APM ist nun ein deutlich stärkeres Unternehmen, und die durch Übernahmen getriebene Ertragsdynamik wird bis einschließlich 2026E anhalten. Die Übernahme von solute mit ihrem führenden deutschen Preisvergleichsportal hat APM's Ad-Tech-Fokus gestärkt, und die Kombination mit dem Affiliate-Netzwerk Webgains bietet Synergieeffekte. Der Bericht für das zweite Quartal bestätigt die vorläufigen Zahlen. Das Q2-EBITDA stieg um 61% auf EUR0,8 Mio., was auf den starken Beitrag (EUR0,9 Mio.) von solute zurückzuführen ist, das seit dem 1. Mai konsolidiert wird. Wir erwarten, dass die Konsolidierung von Checkout Charlie ab dem 1. Oktober zu weiterem externen Wachstum im vierten Quartal führen wird. Das Management rechnet mit deutlich höheren Umsätzen und einem deutlich höheren EBITDA im Vergleich zum Vorjahr. Ein aktualisiertes DCF-Modell ergibt ein unverändertes Kursziel von EUR5. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung (Aufwärtspotenzial: 43%).

