SWR / Jobintegration Geflüchteter läuft im Südwesten besser als im Bundesdurchschnitt (FOTO)

Mainz (ots) - SWR Dokumentation zieht Bilanz 10 Jahre nach Merkels "Wir schaffen

das"



In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fassen Geflüchtete deutlich besser Fuß

auf dem Arbeitsmarkt als im Bundesdurchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt eine

neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB, die dem SWR

vorliegt.



Die Forschenden haben untersucht, wie sich die 2015 - auf dem Höhepunkt der

großen Fluchtbewegung - nach Deutschland gekommenen Schutzsuchenden auf dem

Arbeitsmarkt integrieren. Danach waren fünf bis acht Jahre nach dem Zuzug nach

Deutschland bundesweit 55,94 Prozent der Flüchtlinge erwerbstätig. In

Baden-Württemberg dagegen waren es 71,39 Prozent - der Spitzenwert in

Deutschland. Auch Rheinland-Pfalz und Saarland liegen mit 62,51 Prozent deutlich

über dem Bundesdurchschnitt.





Vielen Kommunen im Südwesten fehlen nach eigenen Angaben Mittel zu Integration

Geflüchteter. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des SWR in Zusammenarbeit mit

den Landkreis- und Städtetagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. So

stimmten 79 Prozent der teilnehmenden Kommunen der Aussage voll oder teilweise

zu, dass bei Ihnen aktuell Ressourcen zur angemessenen Versorgung Geflüchteter

mit Wohnraum fehlten. Im Bereich Schule bestätigten 58 Prozent der befragten

Kommunen voll oder teilweise, dass hier Mittel wie etwa Geld, Räume oder

Fachkräfte fehlten.



Diese Zahlen wurden für den Dokumentation "Geflüchtet - und was dann? 10 Jahre

'Wir schaffen das'" erhoben, die der SWR am Donnerstag, 21. August, um 21 Uhr

zeigt. Für diesen Film haben die Autoren Thomas Schneider und Kai Diezemann an

vielen Orten im Südwesten recherchiert, wie die Integration derer vorangekommen

ist, die seit 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Die Dokumentation

trifft Menschen, die das Geschehen in unterschiedlichen Rollen erlebt haben:

Kommunalpolitiker wie der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd Richard Arnold

oder der langjährige Landrat des Kreises Germersheim Fritz Brechtel; Flüchtlinge

wie die syrische Familie Abo Rajabeh, die inzwischen deutsche Staatsbürger sind;

Helfer wie die Familie Weber, die viele Jahre lang einen Mann aus Somalia in

ihrem Haus aufgenommen hatten. Mit ihren Erfahrungen zeichnet der Film ein

vielschichtiges Bild vom Gelingen und Scheitern der Integration, von

Willkommenskultur und Fehlentwicklungen.



Nach der Ausstrahlung ist der Film in der ARD Mediathek zu sehen.



