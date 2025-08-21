SWR / Jobintegration Geflüchteter läuft im Südwesten besser als im Bundesdurchschnitt (FOTO)
Mainz (ots) - SWR Dokumentation zieht Bilanz 10 Jahre nach Merkels "Wir schaffen
das"
In Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg fassen Geflüchtete deutlich besser Fuß
auf dem Arbeitsmarkt als im Bundesdurchschnitt. Zu diesem Ergebnis kommt eine
neue Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung IAB, die dem SWR
vorliegt.
Die Forschenden haben untersucht, wie sich die 2015 - auf dem Höhepunkt der
großen Fluchtbewegung - nach Deutschland gekommenen Schutzsuchenden auf dem
Arbeitsmarkt integrieren. Danach waren fünf bis acht Jahre nach dem Zuzug nach
Deutschland bundesweit 55,94 Prozent der Flüchtlinge erwerbstätig. In
Baden-Württemberg dagegen waren es 71,39 Prozent - der Spitzenwert in
Deutschland. Auch Rheinland-Pfalz und Saarland liegen mit 62,51 Prozent deutlich
über dem Bundesdurchschnitt.
Vielen Kommunen im Südwesten fehlen nach eigenen Angaben Mittel zu Integration
Geflüchteter. Das ist das Ergebnis einer Umfrage des SWR in Zusammenarbeit mit
den Landkreis- und Städtetagen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. So
stimmten 79 Prozent der teilnehmenden Kommunen der Aussage voll oder teilweise
zu, dass bei Ihnen aktuell Ressourcen zur angemessenen Versorgung Geflüchteter
mit Wohnraum fehlten. Im Bereich Schule bestätigten 58 Prozent der befragten
Kommunen voll oder teilweise, dass hier Mittel wie etwa Geld, Räume oder
Fachkräfte fehlten.
Diese Zahlen wurden für den Dokumentation "Geflüchtet - und was dann? 10 Jahre
'Wir schaffen das'" erhoben, die der SWR am Donnerstag, 21. August, um 21 Uhr
zeigt. Für diesen Film haben die Autoren Thomas Schneider und Kai Diezemann an
vielen Orten im Südwesten recherchiert, wie die Integration derer vorangekommen
ist, die seit 2015 als Flüchtlinge nach Deutschland kamen. Die Dokumentation
trifft Menschen, die das Geschehen in unterschiedlichen Rollen erlebt haben:
Kommunalpolitiker wie der Oberbürgermeister von Schwäbisch Gmünd Richard Arnold
oder der langjährige Landrat des Kreises Germersheim Fritz Brechtel; Flüchtlinge
wie die syrische Familie Abo Rajabeh, die inzwischen deutsche Staatsbürger sind;
Helfer wie die Familie Weber, die viele Jahre lang einen Mann aus Somalia in
ihrem Haus aufgenommen hatten. Mit ihren Erfahrungen zeichnet der Film ein
vielschichtiges Bild vom Gelingen und Scheitern der Integration, von
Willkommenskultur und Fehlentwicklungen.
Nach der Ausstrahlung ist der Film in der ARD Mediathek zu sehen.
Foto auf http://www.ARD-foto.de
Newsletter "SWR vernetzt" http://x.swr.de/s/vernetztnewsletter (https://eur03.sa
felinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fx.swr.de%2Fs%2Fvernetztnewslett
er&data=04%7C01%7Cmarcel.jakobi%40swr.de%7C34bf4e45bd2d4726729808d936f3e866%7Cbc
ca095d88d442f88260cc216b81f62d%7C0%7C0%7C637601243466526691%7CUnknown%7CTWFpbGZs
b3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sd
ata=Gk0Qs5p3aD1uPVkWwVEkcDlkDe3pn4XhrlcCOwPqTiQ%3D&reserved=0)
Pressekontakt: Sibylle Schreckenberger, Tel. 06131 929 32755,
sibylle.schreckenberger@SWR.de
Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/7169/6101693
OTS: SWR - Südwestrundfunk
