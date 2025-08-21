    StartseitevorwärtsRohstoffevorwärtsKupfer RohstoffvorwärtsNachrichten zu Kupfer

    Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 21.08.2025

    Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

    Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.339,45USD pro Feinunze und notiert damit -0,26 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 38,09USD und damit +0,44 % im Plus.

    Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:
    Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,32USD und verzeichnet ein Plus von +0,56 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,14USD und verzeichnet ein Plus von +0,46 %.

    Industriemetalle & Co.

    Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

    Rohstoff Kurs Veränderung
    Palladium 1.104,50USD -1,25 %
    Platin 1.341,00USD -0,19 %
    Kupfer London Rolling 9.719,87USD +0,09 %
    Aluminium 2.582,88PKT +0,86 %
    Erdgas 2,831USD +2,62 %

    Rohstoff des Tages: Erdgas

    Mit einem Tages-Plus von +2,62 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

    Bleiben Sie mit unserem täglichen Rohstoffüberblick gut informiert, um auf dem Laufenden zu bleiben und Trends frühzeitig zu erkennen.
    Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.08.25, 17:29 Uhr.



