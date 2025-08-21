Gold, Öl, Silber und Co – Rohstoffpreise am 21.08.2025

Der Goldpreis liegt aktuell bei 3.339,45USD pro Feinunze und notiert damit -0,26 % im Minus. Der Silberpreis liegt bei 38,09USD und damit +0,44 % im Plus.

Edelmetalle wie Gold und Silber entwickeln sich heute unterschiedlich. Bei den Ölwerten können sowohl WTI, als auch Brent zulegen.

Bei den Ölpreisen ergibt sich folgendes Bild:

Der Brent-Ölpreis liegt bei 67,32USD und verzeichnet ein Plus von +0,56 %. Der WTI-Ölpreis steht bei 63,14USD und verzeichnet ein Plus von +0,46 %.

Industriemetalle & Co.

Neben Edelmetallen und Öl stehen auch Rohstoffe wie Kupfer, Platin und Palladium im Fokus der Anleger. Die Preise für die weiteren Rohstoffe zeigen heute folgende Bewegungen:

Rohstoff Kurs Veränderung Palladium 1.104,50 USD -1,25 % Platin 1.341,00 USD -0,19 % Kupfer London Rolling 9.719,87 USD +0,09 % Aluminium 2.582,88 PKT +0,86 % Erdgas 2,831 USD +2,62 %

Rohstoff des Tages: Erdgas

Mit einem Tages-Plus von +2,62 % gehört Erdgas heute zu den größten Gewinnern.

Hinweis: Alle genannten Kurse beziehen sich auf den Stand vom 21.08.25, 17:29 Uhr.