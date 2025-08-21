    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsTerminevorwärtsNachricht

    TAGESVORSCHAU

    Termine am 22. August 2025

    Für Sie zusammengefasst
    • GfK Verbrauchervertrauen in Großbritannien veröffentlicht
    • BIP und Staatsausgaben Deutschlands im Fokus der Märkte
    • Jerome Powell spricht beim geldpolitischen Symposium

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Freitag, den 22. August 2025

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen 8/25
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 7/25
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 7/25
    08:00 DEU: BIP Q2/25 (2. Veröffentlichung) sowie Maastricht-Defizitquote 1. Halbjahr 2025 08:00 DEU: Privatkonsum Q2/25
    08:00 DEU: Staatsausgaben Q2/25
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 8/25
    08:45 FRA: Geschäftsklima 8/25
    16:00 USA: Rede Fed-Chef Jerome Powell bei geldpolitischem Symposium in Jackson Hole
    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Digitale Pk Deutsche Umwelthilfe (DUH) stellt Studie zur Klimaschädlichkeit des Kraftstoffs HVO100 vor

    11:00 DEU: Digitale Jahres-Pk Verband der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft (VdW südwest) °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi





    Autor
    dpa-AFX
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Verfasst von dpa-AFX
