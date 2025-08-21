Der Börsen-Tag
DAX trotzt Markttrends: Einziger stabiler Index inmitten globaler Verluste
Die Aktienmärkte präsentieren sich heute uneinheitlich: Während der DAX stabil bleibt, müssen andere Indizes Verluste hinnehmen. Unterschiedliche Faktoren beeinflussen die Stimmung der Anleger.
Entwicklung der IndizesAm heutigen Handelstag zeigen die wichtigsten Aktienindizes eine gemischte Entwicklung. Der DAX konnte sich stabil halten und notiert unverändert bei 24.286,97 Punkten, was einem Plus von 0,00% entspricht. Im Gegensatz dazu verzeichnen die anderen deutschen Indizes Verluste. Der MDAX fällt um 0,81% und steht aktuell bei 30.719,42 Punkten. Der SDAX gibt um 0,15% nach und notiert bei 17.023,64 Punkten, während der TecDAX mit einem leichten Minus von 0,06% bei 3.755,10 Punkten steht. Auch die US-amerikanischen Indizes zeigen eine negative Tendenz. Der Dow Jones verliert 0,13% und steht bei 44.856,66 Punkten. Der S&P 500 verzeichnet einen Rückgang von 0,18% und notiert bei 6.383,05 Punkten. Insgesamt zeigt sich ein durchwachsenes Bild an den Märkten, wobei der DAX als einziger Index stabil bleibt, während die anderen Indizes Verluste hinnehmen müssen. Dies könnte auf unterschiedliche Faktoren zurückzuführen sein, die die Märkte derzeit beeinflussen, darunter wirtschaftliche Unsicherheiten und geopolitische Spannungen. Anleger bleiben vorsichtig und beobachten die Entwicklungen genau.
DAX TopwerteDie DAX-Topwerte zeigen eine positive Entwicklung, angeführt von Rheinmetall mit einem Anstieg von 3.63%. Commerzbank folgt mit einem Plus von 2.88%, während Siemens Energy mit 1.35% ebenfalls im grünen Bereich liegt.
DAX FlopwerteIm Gegensatz dazu stehen die DAX-Flopwerte, die negative Kursentwicklungen verzeichnen. DHL Group fällt um 2.08%, Sartorius Vz. sinkt um 2.35% und Airbus verzeichnet einen Rückgang von 2.56%.
MDAX TopwerteIm MDAX sind die Topwerte ebenfalls stark. United Internet führt mit einem Anstieg von 4.25%, gefolgt von HENSOLDT mit 3.92% und RENK Group, die um 3.12% zulegt.
MDAX FlopwerteDie MDAX-Flopwerte zeigen hingegen erhebliche Verluste. Redcare Pharmacy fällt um 2.22%, Jungheinrich um 3.35% und CTS Eventim verzeichnet einen dramatischen Rückgang von 17.06%.
SDAX TopwerteIm SDAX sind die Topwerte ebenfalls positiv. PVA TePla steigt um 3.31%, Verve Group Registered (A) legt um 2.93% zu und SGL Carbon verzeichnet einen Anstieg von 2.72%.
SDAX FlopwerteDie Flopwerte im SDAX zeigen ebenfalls negative Tendenzen. NORMA Group fällt um 1.91%, Friedrich Vorwerk Group um 4.31% und SMA Solar Technology verzeichnet einen Rückgang von 5.33%.
TecDAX TopwerteDie TecDAX-Topwerte sind stark, angeführt von United Internet mit 4.25% und HENSOLDT mit 3.92%. Bechtle kann ebenfalls mit einem Anstieg von 1.74% überzeugen.
TecDAX FlopwerteDie TecDAX-Flopwerte zeigen jedoch negative Entwicklungen. Formycon fällt um 1.42%, Sartorius Vz. sinkt um 2.35% und SMA Solar Technology verzeichnet einen Rückgang von 5.33%.
Dow Jones TopwerteIm Dow Jones sind die Topwerte durch Merck & Co. mit einem Anstieg von 3.07% geprägt, gefolgt von Unitedhealth Group mit 2.04% und Amgen, das um 0.88% zulegt.
Dow Jones FlopwerteDie Flopwerte im Dow Jones zeigen negative Tendenzen, angeführt von IBM mit -0.88%, Sherwin-Williams mit -0.96% und Walmart, das um 4.09% fällt.
S&P 500 TopwerteDie Topwerte im S&P 500 sind stark, angeführt von Nordson mit 5.72%, Packaging of America mit 4.98% und Smurfit Westrock Public Limited Company, das um 3.91% zulegt.
S&P 500 FlopwerteDie Flopwerte im S&P 500 zeigen ebenfalls negative Entwicklungen. D.R. Horton fällt um 2.49%, Fortinet um 2.71% und Enphase Energy verzeichnet einen Rückgang von 2.72%.
