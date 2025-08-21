MeVis Medical Solutions: Neue Prognose für 2024/2025 enthüllt!
MeVis Medical Solutions AG korrigiert ihre Umsatzprognose für 2024/2025 nach unten. Der erwartete Umsatz sinkt auf 16,5 bis 17,0 Mio. Euro. Grund dafür ist die enttäuschende Entwicklung der Lizenzverkäufe. Auch das EBIT wird nun niedriger geschätzt. Die Anpassung basiert auf den vorläufigen Zahlen der ersten zehn Monate.
- MeVis Medical Solutions AG passt die Prognose für das Geschäftsjahr 2024/2025 an.
- Erwarteter Umsatz liegt nun zwischen 16,5 Mio. und 17,0 Mio. Euro, zuvor 17,0 Mio. bis 17,5 Mio. Euro.
- EBIT wird auf 3,0 Mio. bis 3,5 Mio. Euro geschätzt, vorher 3,5 Mio. bis 4,0 Mio. Euro.
- Umsatzentwicklung der Lizenzverkäufe bleibt hinter den Erwartungen zurück.
- Wartungserlöse und sonstige Umsätze können den Rückgang der Lizenzverkäufe nicht kompensieren.
- Die Anpassung basiert auf den vorläufigen Geschäftszahlen der ersten zehn Monate.
Der Kurs von MeVis Medical Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 25,00EUR und hat sich im Vergleich zum Vortag nicht verändert.
-1,60 %
+0,81 %
+0,81 %
-3,10 %
-1,57 %
-21,88 %
-29,78 %
+3,63 %
-51,65 %
ISIN:DE000A0LBFE4WKN:A0LBFE
