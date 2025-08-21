First Solar Aktie tiefrot - 21.08.2025

Mit einer Performance von -6,01 % musste die First Solar Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste hinnehmen. Ist das schon ein günstiger Einstiegszeitpunkt?

First Solar ist ein führender Anbieter von Dünnschicht-Photovoltaikmodulen, bekannt für Effizienz und Nachhaltigkeit. Hauptkonkurrenten sind SunPower und JinkoSolar. Das Unternehmen differenziert sich durch seine innovative Technologie und umweltfreundliche Produktion.

Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die First Solar-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +19,40 % zu Buche.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die First Solar Aktie damit um +11,23 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +16,23 %. Seit Jahresanfang haben die Aktionäre von First Solar +0,81 % gewonnen.

Der S&P 500 hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,39 % geändert.

First Solar Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +11,23 % 1 Monat +16,23 % 3 Monate +19,40 % 1 Jahr -11,43 %

Informationen zur First Solar Aktie

Es gibt 107 Mio. First Solar Aktien. Damit ist das Unternehmen 17,89 Mrd.EUR wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein gemischtes Bild.

Trump behauptet auf X, dass er künftig alle Windkraft- und Solarprojekte stoppen wolle. Daraufhin geben die Aktien von US-Unternehmen mit Engagement im Bereich erneuerbare Energien leicht nach. Die Hintergründe.

First Solar Aktie jetzt kaufen?

Ob die First Solar Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur First Solar Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.