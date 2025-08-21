JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Branchendaten aus dem Internet belegten zudem eine Beschleunigung der Trends im Juli./bek/heVeröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 1.465EUR auf Tradegate (21. August 2025, 18:01 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Hannes Leitner

Analysiertes Unternehmen: Adyen

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 1835

Kursziel alt: 1835

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m

