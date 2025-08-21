    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAdyen Parts Sociales AktievorwärtsNachrichten zu Adyen Parts Sociales
    49 Aufrufe 49 0 Kommentare 0 Kommentare

    JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy'

    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb Hannes Leitner in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Branchendaten aus dem Internet belegten zudem eine Beschleunigung der Trends im Juli./bek/he

    Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 11:06 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Adyen Parts Sociales Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,55 % und einem Kurs von 1.465EUR auf Tradegate (21. August 2025, 18:01 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: Hannes Leitner
    Analysiertes Unternehmen: Adyen
    Aktieneinstufung neu: positiv
    Kursziel neu: 1835
    Kursziel alt: 1835
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 1835,00, was eine Steigerung von +26,27% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
    Übernehmen
    Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.
    Bitte verändern Sie Kursziel, Zeitraum oder Emittent.    Alternativ können Sie auch unsere Derivate-Suchen verwenden
    Knock-Out-Suche | Optionsschein-Suche | Zertifikate-Suche
    Werbung Disclaimer

    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    dpa-analysen
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von dpa-AFX Analysen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    JEFFERIES stuft Adyen auf 'Buy' Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Adyen im Nachgang zu den Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 1835 Euro belassen. Der Zahlungsdienstleister habe an die Wachstumsdynamik des zweiten Halbjahres 2024 angeschlossen, schrieb …